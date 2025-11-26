黃明志今保釋到期！「謝侑芯屍檢報告成關鍵證據」 大馬警方下一步曝光

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志日前捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯的猝逝案，在歷經當地警方二度扣押9天後，因尚未有證據直接顯示死因與他有關，因此本月13日在警方擔保下已獲釋（口頭保釋）。事隔至今，黃明志的保釋期雖然在今（26）日屆滿，但若謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可能會再次延長他的保釋期。

馬來西亞歌手黃明志日前捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯的猝逝案。（圖／黃明志、謝侑芯IG）

回顧整起案件，謝侑芯在上月22日被發現陳屍在馬來西亞吉隆坡的飯店浴缸，根據馬來西亞《中國報》報導，黃明志聲稱與謝侑芯正在討論影片拍攝專案，女方說想稍微沖洗一下，不過進了廁所30分鐘都沒有聽到水聲，未料進去查看撞見她已在浴缸中昏迷，對她進行CPR也沒有反應，所以報警求助。

廣告 廣告

警方獲報到場後，從黃明志身上查獲約9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸，且黃明志初步尿檢結果顯示對4種毒品呈陽性反應，於11月5日投案後被延扣調查。經過馬來西亞警方二度扣押9天後，由於因目前尚未有證據顯示謝侑芯死因與他有關，因此警方本月13日讓他以「警方擔保」（口頭保釋）獲釋；但黃明志仍然要因毒品相關罪名出席12月18日的法庭；至於謝侑芯的真正死因仍正在調查中。

根據《中國報》報導，當地警方說明，因副檢察司要求提供完整屍檢報告，但謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，暫時未持有足夠證據進行提控，所以黃明志的實際保釋期將依報告進度而定。

消息人士則透露，假設報告在26日後沒有完成，警方有權再申請延長保釋；而在保釋期間雖然無法再以謀殺嫌疑逮捕黃明志，但黃需要隨時配合調查；至於過程中若有新線索是否會重新逮捕黃，警方則會依據當時情況決定，通常會選擇先傳喚涉案者協助調查、並非立即逮捕。

隨著保釋期即將屆滿，黃明志昨凌晨無預警在社群發布新歌〈誤解就誤解〉，向大家傳達這一個多月來的心聲；只見歌詞直白寫下：「誤解的就誤解，討厭的就討厭，汙衊的就汙衊，無言的就無言，誤解的就誤解，敷衍的就敷衍，我走我的路線，態度從來都不變；就算我墜落了無底深淵，不代表我沒權力去爭辯。」詞曲曝光後也引發網上整反兩極熱議。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

更多FTNN新聞網報導

黃明志獲釋哀悼謝侑芯！喊話「拍OF不代表不正經」 雪碧發聲：最後的體面

謝侑芯閨密謝薇安疑收「黃明志道歉私訊」 怒喊：再多抱歉也換不回一條人命

猝逝馬來西亞滿月！謝侑芯今午回家了 家屬護送骨灰返台

