黃明志今保釋屆滿再延長？大馬警曝下一步 「謝侑芯屍檢報告」成關鍵

娛樂中心／陳慈鈴報導

31歲網紅「護理系女神」謝侑芯之死，歌手黃明志捲入命案，9日被馬來西亞警方二度延扣，如今保釋期屆滿，是否將繼續延長成了外界關注焦點。對此，大馬警方也公布了決定是否延長的關鍵點。

《中國報》報導，警方透露，由於副檢察司要求警方提呈，附有化驗報告的完整屍檢報告，所以暫時還沒有足夠的證據進行如提控等下一步行動，黃明志也因此獲得警方口頭保釋直到今日11月26日。

大馬警方認為黃明志（左）與謝侑芯（右）命案有關聯，持續調查中。（圖／翻攝自黃明志、謝侑芯IG）

報導稱，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可能再次延長黃明志的保釋期。而且，警方在保釋期間，將無法再援引謀殺條文對黃明志再次逮捕或延扣，而是會依據在保釋期間的相關權限，隨時傳喚對方協助調查或出庭。但若涉案者不配合，不排除警方會向法庭申請逮捕令並實施逮捕。

至於警方如果查出新線索，有沒有可能援引其他相關條文重新逮捕並延扣涉案者？消息人士表示還沒有定論；一般情況下，如果對方還在保釋期內，警方多數會選擇傳召他協助調查，而非重新逮捕。除非他涉及新的案件，否則警方一般不會採取逮捕和延扣等措施。但具體做法還是看案情及調查進展來決定。

回顧整起命案，謝侑芯在馬來西亞工作期間，於10月22日下午1時40分許，被發現猝死在吉隆坡悅榕莊酒店客房內。同房者還包括了黃明志，警方對他進行尿液檢查後發現，安非他命、克他命、大麻及冰毒均呈陽性反應，後續被依《持有毒品罪》及《濫用毒品罪》起訴，日前以8千馬幣（約新台幣5.9萬元）交保，案件預計於12月18日開庭；但黃明志本人對於吸毒及攜帶毒品等情事，矢口否認。

