黃明志今保釋期屆滿！謝侑芯屍檢報告未出爐 大馬警：恐再延長

黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝自謝侑芯Instagram、黃明志臉書）

台灣網紅謝侑芯10月在馬來西亞工作期間猝逝，享年31歲，而大馬歌手黃明志疑似涉案遭警方拘留，不過日前因警方未發現有任何與女方死亡直接連接的線索，因此他11月13日獲保釋。而最新消息指出，黃明志的口頭保釋期即將屆滿，若謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方有機會再次延長其保釋期。

黃明志日前被大馬警方以謀殺條文調查並扣留，首次延扣黃明志6天，以及第二次延扣3天；黃明志隨即獲警方口頭保釋，即從本月13日至本月26日，即是明日屆滿。

廣告 廣告

大馬媒體《中國報》今（26）日報導指出，警方證實副檢察司要求等化驗報告的完整屍檢報告出爐，因此暫未有足夠的證據進行下一步行動，黃明志也因此獲得警方口頭保釋，「若在26日之後該報告仍未出爐，警方可再申請延長保釋；至於具體延長保釋幾次和多長時間，則視案情和調查進展而定。」

消息人士指稱，警方在保釋期間，將無法再援引謀殺條文對黃明志再次逮捕或延扣，而是依據其在保釋期間的相關權限，隨時傳喚對方協助調查或出庭；但黃明志若不配合，不排除警方會向法庭申請逮捕令並實施逮捕。

對於警方若在調查過程中發現新線索，是否會援引其他相關條文重新逮捕黃明志，消息人士指尚無定論，但通常涉案者若仍處保釋期間，警方大多會選擇傳喚其協助調查，而不會重新逮捕。

回顧整起案件，謝侑芯10月22日被發現陳屍於吉隆坡「悅榕莊酒店」客房浴缸內，身上僅覆蓋浴巾。黃明志當時報案表示，兩人原在房內討論影片拍攝事宜，發現對方昏迷後曾進行CPR急救，但仍不治。

警方在現場查獲約9顆疑似搖頭丸藥丸（總重5.12克），雖黃明志否認吸毒，但其尿液檢驗出對安非他命、K他命、大麻與冰毒等4種毒品呈陽性反應。

黃明志於10月24日被控兩項罪，包含持有毒品、濫用毒品罪，黃明志獲准交保。但警方隨後宣布，已將謝侑芯猝死案轉為援引刑事法典302（謀殺罪）方向調查，黃明志於11月5日凌晨到吉隆坡金馬警區總部投案，並被延扣兩度共9天。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

隔壁老王之國！烏干達親子DNA檢測「98%非親生」 官員都嘆氣：心臟不夠大顆別驗了

黃志明傳嚴重車禍逝世！享年56歲 圈內好友慟：兩天前才視訊通話

發票開獎更新載具APP！ 網驚見工程師「落落長私人日記」