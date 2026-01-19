黃明志今出庭不發一語 庭後發聲揭官司內幕

黃明志19日再度出庭。翻攝namewee IG

馬來西亞歌手黃明志今（19日）再度出庭，針對去年10月下旬捲入台灣網紅謝侑芯命案所衍生的「持有毒品」指控接受審理。當時警方於飯店現場查獲疑似非法藥品，黃明志一度被控涉犯持有與濫用毒品罪。不過，相關「吸毒」指控已於去年12月下旬因尿液檢驗結果呈陰性，獲判無罪並當庭釋放。

根據馬來西亞《中國報》報導，黃明志今早約莫9點在律師陪同下抵達吉隆坡法院，全程未對媒體發言，僅以點頭示意。事前他曾在社群平台發文表示：「19號又要上法庭了，希望真相水落石出，慢慢來。」今開庭聚焦於黃明志是否構成「持有毒品」罪名，他於庭上對相關指控表明不認罪，案件將於3月5日再次開庭審理。

於社群發聲提出質疑

此外，黃明志今中午再度透過社群平台發聲，針對外界傳言所謂「壯陽藥含有冰毒成分」提出質疑，直言這樣的說法邏輯荒謬，並以多項比喻反諷相關報導的可信度。他強調，自己的尿液檢驗結果中並未驗出任何相關成分，呼籲外界理性看待，並感謝各界關心，強調今日僅為起訴開庭，案件尚未正式進入攻防階段，未來將持續捍衛清白。

廣告 廣告

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



回到原文

更多鏡報報導

Ella砸重金解鎖S.H.E經典！買下15首歌詞曲版權 中國廠商冒冷汗

獨家／台8女神徐千京自豪追求者「可多了」 不愛「年下小奶狗」原因曝光

王齊麟31歲慶生！妻「十元」挺孕肚現身 李洋：大小孩要當爸了

教官Rain來了！鷹眼鎖定男歌迷「沒跳」 小巨蛋唱一半突切歌