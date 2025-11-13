黃明志今天保釋！謝侑芯遺體無法領出 求助調查局解密生前手機

〔記者陽昕翰／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案正在接受調查，馬來西亞總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基昨晚受訪表示，黃明志預計今天在警方擔保下獲得口頭保釋。

據大馬《中國報》報導，丹斯里莫哈末杜蘇受訪指出，目前警方提交的調查報告，尚未發現任何可將黃明志與謝侑芯死因直接聯繫起來的線索，已指示警方進一步展開調查。

黃明志。(資料照，記者潘少棠攝)

金馬警區助理總監沙扎里受訪透露，謝侑芯遺體仍無法領出，需等待相關程序完成後才能決定。

廣告 廣告

而謝侑芯的手機尚未破解，警方已要求武吉阿曼刑事罪案調查局技術支援，協助解鎖並查看黃明志與謝侑芯的手機內容。沙扎里表示：「我們打不開，必須由專門的技術團隊處理，不是隨便誰都能操作的。如果有權限，要開什麼都行。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃明志是否涉謝侑芯命案即將揭曉 大馬警方證實：已完成調查報告

大逆轉！捲入謝侑芯命案延押將期滿 黃明志傳出明將獲釋

黃明志傳將獲釋 謝侑芯律師發聲：不代表案件結束

黃明志遭拘捕！吳宗憲曝「才剛見面」：謝侑芯就坐我旁邊

