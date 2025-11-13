黃明志今將獲釋 謝侑芯好友悲喊：過失致死是有的吧？

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，經拘留8天後，調查報告已完成。馬國總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基昨表示，目前尚無足夠證據顯示他涉案，將於今（13日）獲得保釋。

大馬歌手黃明志捲入謝侑芯猝死案。(圖/翻攝謝侑芯IG、黃明志臉書)

據《星洲日報》報導，謝侑芯的好友謝薇安表示，對此感到驚訝，但也只能理解及尊重大馬警方和司法判斷，只是她認為當時黃明志在場，希望能把整起事件過程交代清楚。謝薇安13日凌晨也於IG發限時動態寫道：「沒有謀殺，但過失致死是有的吧？」短短一句話道出對謝侑芯命案的疑點。

黃明志的委任律師鄭清豐表示，透過新聞報導才知黃明志將被釋放，目前團隊尚未有接到任何通知，之後會持續注意警方的指示。

謝侑芯家屬委任律師陳俊達則表示，若黃明志未被正式起訴，依法可獲釋，但他強調「這並不代表案件已經結束」。他透露，謝家人已離開馬來西亞，後續將由律師團隊持續與警方保持聯繫，追蹤後續進展。

