黃明志今將獲釋！ 謝侑芯閨蜜發13字：有過失致死吧？

台灣網美謝侑芯近日在馬來西亞工作期間猝逝，享年31歲。而大馬歌手黃明志疑似涉案，日前遭到警方拘留，消息震驚台馬兩地。警方至今未發現黃明志有任何與謝侑芯死亡直接連接的線索，今（13）日他將獲釋。對此，謝侑芯閨蜜謝薇安發聲表示「沒有謀殺，但過失致死是有的吧？」

根據《中國報》報導，馬來西亞總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基昨（12）日指出，黃明志預計今日在警方擔保下獲得保釋。對於黃明志是否與謝侑芯死因有關，總檢察署在警方調查報告中，尚未發現任何直接聯繫的線索。

對此消息，謝薇安表示，雖然感到驚訝，但可以理解，也尊重大馬警方及司法的判斷，只是她仍相信案發時黃明志就在現場，因此希望黃明志能老實交代清楚整個事發過程。而謝薇安13日凌晨仍在Instagram發布限時動態，用黑底白字留下13字：「沒有謀殺，但過失致死是有的吧？」

另外，謝侑芯遺屬代表律師陳俊達也表示，若黃明志在13日未遭起訴，便會依法獲釋，但直言「這不代表，這個案件已經在這時候結束了。」

回顧案發經過，謝侑芯10月22日在吉隆坡「悅榕莊酒店」被發現身亡，當時她全裸陳屍浴缸，身上僅蓋著一條浴巾。當時警方查出，黃明志案發時也在房內，並在現場起獲總重5.12克、共9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸。尿檢結果顯示，黃明志對安非他命、K他命、大麻與冰毒均呈陽性反應。

黃明志則供稱，自己沒有吸毒，當天會和謝侑芯共處一室，是為了討論拍片相關內容，期間女方到廁所沖涼，過了30分鐘沒聽見水聲，他進廁所查看發現對方倒在浴缸內，進行CPR急救後仍無效。

檢方10月24日指控黃明志擁有及濫用毒品罪，准以4000令吉（約新台幣3萬元）交保，案件訂於12月18日開庭審理。不過，警方隨後將謝侑芯猝死案轉為謀殺案調查，黃明志被兩度延扣至11月13日。

