黃明志今獲釋！謝侑芯閨密限動13字曝心境

謝侑芯好友謝薇安（Vivian）發布限動回應黃明志即將獲釋。（圖／翻攝自謝侑芯、謝薇安 IG）





台灣網紅謝侑芯命案出現重大轉折！大馬警方依謀殺案調查歌手黃明志後，因暫無證據顯示黃明志涉案，最快今（13日）釋放黃明志。對此，黃明志的律師及謝侑芯友人均發表回應。

綜合馬媒《八度空間新聞網》、《中國報》報導，馬國總檢察長杜蘇基表示，因為目前沒有任何證據指出黃明志與謝侑芯之死有直接關聯，將在二度延押期屆滿後，於13日釋放黃明志。

然而，黃明志委任律師鄭清豐透露，自己是看新聞才知道黃明志即將獲釋，律師團「尚未接獲警方或總檢察署的任何正式通知」。謝侑芯家屬代表律師陳俊達表示，黃明志獲釋不代表案件就此結束，律師團將持續向警方確認最新案情。

謝侑芯的好友謝薇安（Vivian）坦言，她感到驚訝但尊重馬國警方及司法的判斷，但還是相信黃明志案發時在現場，也希望黃明志能老實說明整個案發經過。謝薇安還在IG發布黑底白字的限動文「沒有謀殺，但過失致死是有的吧？」

謝薇安認為黃明志要為謝侑芯之死負責。

