黃明志今獲釋！馬來西亞檢方：暫無證據顯示他涉入網紅謝侑芯命案

謝侑芯(左)近期在馬來西亞離世，黃明志被列為最大嫌疑人。 圖：翻攝自謝侑芯、黃明志IG

[Newtalk新聞] 馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，預計今（13）天將在警方口頭保釋下獲釋。綜合馬來西亞媒體報導，馬來西亞檢方表示，目前暫無證據顯示黃明志涉案，警方預計在扣留期於13日期滿後將他釋放，但若日後出現新證據仍可依法對黃明志採取法律行動。

馬來西亞檢方指出，目前暫無證據顯示黃明志涉入網紅謝侑芯命案，警方預計在扣留期於13日期滿後將他釋若日後出現新證據，總檢察署仍可依法對黃明志採取進一步法律行動。黃明志委任律師鄭清豐受訪時回應，依據馬來西亞法律，警方調查謀殺案時可向法院申請2次扣留，每次最長7天、總計可達14天；警方先前已扣留黃明志6天，如今再獲延長3天、累計9天。

警方資料提及，謝侑芯猝死案於10月22日下午1點40分在吉隆坡一間酒店客房被揭發。黃明志供稱，當時與謝侑芯在酒店討論影片拍攝專案，發現對方在浴缸內昏迷後，曾施以心肺復甦術但無效，隨即報警求助。馬來西亞檢方警方隨後在房內查獲約9顆疑似搖頭丸的藥物，並發現黃明志尿檢對4種毒品呈陽性反應。

馬來西亞檢方10月24日指控黃擁有及濫用毒品罪，准以4000令吉保（約新台幣3萬元），案件訂於12月18日開庭審理。不過，馬來西亞警方隨後透過聲明宣布將謝侑芯猝死案轉為謀殺方向調查，黃明志則於11月5日凌晨至金馬警區總部報到，並兩度被延扣至11月13日。

吉隆坡總警長拿督法迪爾先前指稱，警方初步調查發現，謝侑芯生前與嫌犯黃明志有著「超越友誼的親密和特殊關係」，兩人從國外同行入境馬來西亞後便一同入住飯店，直到命案發生，期間幾乎形影不離。法迪爾說：「根據目前掌握的線索，他們的關係親密、特殊，但細節不便透露。」

※Newtalk提醒您：

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

