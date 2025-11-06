黃明志企圖偷渡新加坡？國民黨議員稱「游泳只要2分鐘」 慘被大馬網打臉

娛樂中心／綜合報導

國民黨桃園市議員黃敬平指出，黃明志到新山恐是要偷渡新加坡，游泳兩分鐘就能過去，慘被許多馬來西亞網友打臉酸爆。（圖／翻攝自中國報、資料照）

31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星級飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現藍色藥丸和毒品。黃明志5日凌晨現身投案。國民黨桃園市議員黃敬平近日上節目指出，黃明志在投案前跑到新山，恐怕是要偷渡到新加坡，兩岸距離850公尺，游泳兩分鐘就能過去。節目播出後，慘被許多馬來西亞網友打臉酸爆。

「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞五星飯店猝死，卻爆出當時與大馬歌手黃明志同處一室，死前2人疑似有性行為。（圖／翻攝自黃明志臉書、謝侑芯IG）

針對黃明志在投案前，為何跑到馬來西亞新山，是要找桶子出去嗎？國民黨桃園市議員黃敬平近日上《57爆新聞》竟說：「還蠻容易的，由於新加坡和新山只有一水之隔，柔佛海峽兩岸也就距離850公尺不到1公里，就算不過橋，游泳兩分鐘就能過去，同時邊防也沒有那麼的嚴謹。過往曾有34歲的印尼男子，嘗試用垃圾袋變浮板，游泳偷渡到新加坡成功。 」

國民黨桃園市議員黃敬平指出，黃明志到新山恐要偷渡到新加坡，游泳兩分鐘就能過去，慘被許多馬來西亞網友打臉酸爆。（圖／翻攝自57爆新聞YouTube）

節目播出後，許多馬來西亞的網友紛紛留言開酸：「根本胡說八道，新加坡很嚴的，好不好，要偷渡也是去泰國，怎麼可能去新加坡，又是胡說八道，台灣嘉賓知識水平也太低」、「游泳去新加坡說這些話的人明顯智商有問題」、「你們這幾位不知道實情，不要亂亂推測，還有我們新加坡的海警都有高科技的監控，是很難游泳偷渡過來的，你所說的已經是上世紀的事」。

還有馬來西亞網友批評：「我是新山人，游泳去新加坡是不可能的事。你們這些台灣媒體說話也太誇張了吧」、「如果他想逃跑，他會逃往泰國。泰國沒有引渡條約。嫌犯不會逃到新加坡。新加坡面積小，監視器遍布各地，要找到他非常容易」、「游泳兩分鐘？你游給我看」。

