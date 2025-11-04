黃明志你在哪！警方受訪「謀殺罪」調查 黃父：他才剛報平安

大馬警方正式對黃明志案件做出回應。（圖／中國報提供）

馬來西亞警方已正式公布歌手黃明志涉入台灣女網紅謝侑芯命案的高清正臉照及光頭照。據報導，黃明志身上被驗出毒品陽性反應，而案件已從原本的猝死重新歸類為刑事法典第302條文的謀殺案。吉隆坡總警長拿督法迪爾公開表示，警方已收集各方訊息，包括飯店工作人員、保全等證詞，並掌握受害者從機場到飯店的完整行蹤，目前調查正從多角度展開。

拿督法迪爾表示，警方已經收集各方訊息，包括飯店工作人員、保全人員的證詞，也掌握了受害者從機場到飯店的行蹤，這些資料都已經完整記錄下來。他強調，案情範圍非常廣泛，目前調查正從各個角度展開，包括受害者的所有行蹤以及與受害者有關的人員。拿督法迪爾透露，如果一切順利，不久的將來就會有人被捕。

案件發生地點為一家五星級酒店，從影片可見內部裝潢金碧輝煌。據了解，這家酒店原本是東盟峰會指定的接待酒店之一，因此有大批員警駐守，但仍未能阻止憾事發生。

黃明志的父親曾在兒子的演唱會上現身，當時他曾提到：「孩子明志為我寫了這首『爸爸的夢』，唱了第二站，今天第三站雲頂，繼續唱下去，希望大家會喜歡。」針對兒子目前的狀況，黃爸爸表示，雖然兒子兩個月沒回老家，但兩天前曾打電話回家報平安。他坦言不清楚案件狀況，一切等待警方調查，並期望黃明志現身後，能一件一件交代清楚發生了什麼事。

