黃明志供述曝光！「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突猝逝 網怒：沒事會去沖洗？

（娛樂中心／綜合報導）台灣網紅謝侑芯猝逝案持續延燒，事件發生當晚與她同房的馬來西亞歌手黃明志，因涉案被警方拘留偵辦。其代表律師透露，黃明志自投案後至今已近90小時，律師仍無法與他接觸，外界憂心他的身心狀況。謝侑芯經紀人也表示，家屬至今未與黃方聯繫，現階段僅能等待警方回覆調查進度，再決定下一步行動。

圖／台灣網紅謝侑芯猝逝案持續延燒，馬來西亞歌手黃明志口供曝光。（翻攝 謝侑芯、黃明志IG）

根據《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐指出，依照法律職業特權原則，律師不得任意公開與當事人之間的對話內容，但他強調「目前最令人擔心的是，雙方已經90小時無法會面」，無從掌握黃明志的真實狀態。

據了解，黃明志在筆錄中供稱，案發當日下午1時40分左右，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝事宜，期間女方表示想「稍微沖洗一下」，隨後進入浴室。然而，他在外等候約30分鐘，卻遲遲未聽見水聲，察覺有異後便破門查看。

進入浴室後，黃明志發現謝侑芯倒臥浴缸內、毫無反應，隨即嘗試進行心肺復甦術（CPR），但未能挽回生命，隨後立刻報警求助。警方到場後，在房內查獲約9顆疑似搖頭丸的藥丸，初步尿檢結果顯示，黃明志體內對4種毒品呈陽性反應，目前仍待進一步化驗與比對。

