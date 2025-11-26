黃明志保釋到期露面了 下一步動向曝：誤解就誤解

馬來西亞歌手黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝自黃明志臉書）





馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，雖然遺體已經火化，然而驗屍報告尚未出爐，黃明志獲得警方口頭保釋至今（26）日屆滿，下午3點他也被目擊現身警局，下一步動向也曝光。

根據《中國報》報導，大馬警方透露將再次延長口頭保釋期，時間為2個星期，黃明志今天下午3點也在2名男子的陪同下現身警局，他身穿黑色襯衫及牛仔褲，戴著毛帽及黑色口罩，全程並未與媒體接觸或發表談話。

事實上，黃明志昨（25）日在社群平台曝光最新創作曲〈誤解就誤解〉，歌詞訴說近期捲入風波的心聲，並選用他被捕的光頭照片當作視覺背景，黃明志也在留言處發聲指出，雖然案件還在調查，報告也還沒出來，「但馬來西亞的某中文媒體以及網路包青天們已經先把我判死刑了！這首歌送給你們啦！」

廣告 廣告

黃明志上傳新歌。（圖／翻攝自黃明志IG）

黃明志上傳新歌。（圖／翻攝自黃明志IG）



【更多東森娛樂報導】

●蔡依林大巨蛋12萬張票秒殺！歌迷求加場 經紀公司回應了

●黃明志保釋期將屆滿！無預警曬新歌嗆：不爽就把我封殺

●黃明志「暗黑泰國團」行程見光 洩私密癖好

