黃明志保釋延長明年1月！本人現身警局 謎樣「光頭自拍」惹關注

馬來西亞爭議歌手黃明志，近期捲入同房的台灣網紅謝侑芯猝逝案，成為媒體焦點。儘管目前並無確切證據顯示他與案件本身有直接牽連，不過整起風波重挫他演藝活動全面停擺。原先獲准的口頭保釋期限為今（10日）截止，不過大馬警方在下午宣布將延展保釋時程，期限延至明年1月11日。

據當地《中國報》報導，金馬警區主任沙扎里助理總監向外界證實，警方決定继续延長黃明志的口頭保釋。黃明志於今日下午現身吉隆坡金馬警區總部，同行還有2名友人。3人共乘一輛黑色休旅車抵達警局後，黃明志進行了約兩小時的相關程序，於傍晚5點46分從後門離開。

黃明志本人低調辦理相關保釋手續。（圖／《中國報》授權提供）

受此案件影響，黃明志工作幾乎全面喊停，近期推出新單曲後便再次沉默。然而他上周突然於社群平台上傳一張光頭自拍照，照片中的表情略顯疲憊，神情中帶點恍惚，引發不少粉絲擔憂他的精神狀況。不過該照片很快被他自行刪除，未做任何解釋，讓人感到耐人尋味。

黃明志突然發布限時動態露出大光頭。（圖／翻攝自黃明志IG)

雖然演藝活動陷入停頓，偶爾更新創作動態，先前他曾在臉書貼文透露，原定排到明年底的演出與商務合作都已被取消。他也在社群發文表示，為了維持生活收入，若有需要幕後協助的單位都可找他合作，並提到自己擅長從廚房料理到安裝鐵窗等多項技能，「不會的我可以學，只要能賺錢就好。」目前，大馬警方尚未公布更多調查進度，不過延長口頭保釋的決定，意味著整起案件仍在持續釐清中。

