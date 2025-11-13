黃明志保釋後不發一語！謝侑芯好友IG發文表達無言心情

網紅謝侑芯上月猝逝於馬來西亞飯店浴缸，歌手黃明志被牽涉其中，13日為其遭警方延扣第9天，因無直接證據，稍早獲警方口頭保釋。謝侑芯閨密謝薇安得知後，隨即於IG限動發聲！

謝薇安（右）為謝侑芯（左）好友，得知黃明志遭保釋，對於結果相當無奈。（圖／翻攝自instagram＠irisirisss900／instagram＠missingvivian）

網紅謝侑芯上個月在馬來西亞飯店被發現猝死，歌手黃明志因此事件受到關注。今日（11月13日），黃明志在缺乏直接證據的情況下，獲得了警方的口頭保釋，這是他被拘留的第九天。謝侑芯的好友謝薇安得知此消息後，透過Instagram限動發表了一張截圖，並用12個「............」來表達她的無言心情。

廣告 廣告

謝侑芯的好友謝薇安得知此消息後，透過Instagram限動發表了一張截圖，並用12個「............」來表達她的無言心情。 （圖／翻攝自Instagram／missingvivian）

黃明志於13日下午3點多完成保釋程序，現身警局大廳，但面對媒體時選擇沉默，與女友和律師迅速移動至另一側。吉隆坡警方表示，黃明志將在警方的保釋下，等候死者的驗屍報告，並將調查報告送交檢察總署審核。警方仍在調查黃明志與謝侑芯的手機內容，若有新證據將採取相應措施。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

謝侑芯遺體險遭不明人士盜領 大馬警證實曝「真實身分」

黃明志獲保釋現身！15年女友相伴 獲釋前要求健檢

黃明志今將獲釋 謝侑芯好友悲喊：過失致死是有的吧？