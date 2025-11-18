黃明志保釋後工作全遭取消「發文求職」 謝侑芯閨密疑32字暗嗆

「護理女神」謝侑芯離世已超過3周，馬來西亞警方仍在調查相關案情，詳細死因報告尚未出爐。歌手黃明志因身為最後接觸者，一度遭警方扣押9天，13日下午獲口頭保釋，但後續效應持續發酵，不僅工作全面遭取消，他公開發文求職，引起外界高度關注。對此，謝侑芯生前閨密謝薇安，則以黑底白字發文疑似暗嗆。

黃明志在社群平台發文表示，案件仍在審理中，相關報告還要數個月結果才會出爐，他透露原本排滿的工作已全被取消至明年底，包含已完成的農曆新年賀歲曲也因贊助商退出而面臨停擺。面對突如其來的衝擊，他無奈自嘲需要工作，列出多項技能，「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了」。

廣告 廣告

他也提到已完成的馬年新年歌，強調內容健康無粗口、比往年更好聽，希望能找到新贊助商支持，「馬年的新年歌已經寫好了，但贊助商跑掉了，如果有興趣贊助的可以聯繫我們，有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容，比歷年的每一首新年歌都好聽，MV點閱率若低於10M退款一半，農歷新年前若“出事”則退全款」。

然而，黃明志的貼文曝光後，謝侑芯生前閨密、「最強奶媽」謝薇安隨即關注，她先前為釐清好友驟逝內幕，曾親赴馬來西亞關心調查進度，今（18日）她在IG發出全黑底32字，寫下：「你失業，但祂卻失去生命，你還能討拍，但祂什麼都不做不了，還真諷刺」疑似影射黃明志，反擊表達不滿。

★未經判決確定，應推定為無罪。

更多中時新聞網報導

足球》C羅遭追加禁賽 恐波及世足賽

外送運價公式再預告 最快115年2月實施

演唱會視線差惹怨氣 消基會籲增補償條款