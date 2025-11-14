黃明志保釋後首發聲：我已經盡全力搶救了 悼念謝侑芯求歌迷1事

馬來西亞歌手黃明志。取自黃明志臉書



馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，遭延扣九天在13日獲口頭保釋，直到26日謝侑芯的解剖報告出爐。黃明志今（14）日首度針對自己遭延扣以及謝侑芯命案發談話，表示第一次看著一個人在他面前離世，他很難過，很無助，也很震驚，他已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在他的腦海中。最後，他希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的。

黃明志全文

經歷9天的拘留，我終於出來了。 這是我經歷過時間最長的一次Lokap。加上事發的第一和第二天，我一共面對了6組警察的拘留調查，每天超過8個小時，最長的一次是15個小時。

參與調查的包括刑事調查部、D9重案組、D.W.Lokap拘留所、D.W.毒品調查部、皇家販毒調查部，還有由全國總警長特遣的“特別行動小組”… 。他們用了不同的方式反覆地幫我錄口供，也用各種科技手段做了詳盡的調查和資料整理，抽絲剝繭，非常專業。

第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天。這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中...

最後，希望大家不要再網暴往生者了。職業是不分貴賤的。

台灣網紅謝侑芯陳屍馬來西亞星級飯店浴缸，享年31歲。歌手黃明志因在場，遭兩度延扣後在13日口頭保釋。當地媒體《中國報》報導黃明志是短暫保釋，是否再度被抓，關鍵在謝侑芯解剖報告。

報導提到，吉隆坡總警長拿督法迪爾表示，黃明志保釋期為13至26日。警方一旦接收到謝侑芯的解剖報告，就會繼續此案的調查，並將調查結果交給副檢察司做下一步定奪。若檢方認定謝侑芯之死與黃明志有高度關聯，黃明志恐將再被扣押。

10月22日下午1時40分左右，吉隆坡警方接獲通報市中心某五星級飯店客房內有一名女子昏迷，追查發現死者謝侑芯倒臥浴缸內。

警方封鎖現場蒐證逮捕在場的黃明志，並從隨身物品中查獲9顆藍色藥丸，後來判為搖頭丸「愛他死」（Ecstasy），黃明志被控持有以及濫用毒品，繳交8000令吉（約新台幣5.4萬元）保釋金後交保候審，案件訂於12月18日再度開庭審理。而全案後來從猝死發展為謀殺，黃明志遭通緝，投案後兩度延扣，直到13日保釋。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

發稿時間17:58 更新時間18:20

