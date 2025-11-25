黃明志保釋期倒數1天！強調「報告還沒出來」 寫歌嗆聲：已把我判死刑

記者趙浩雲／台北報導

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，還被驗出有毒品反應，13日警方批准他以口頭方式保釋，今（25）日深夜他無預警推出新歌《誤解就誤解》訴說這些日子以來的心聲，其中他不滿的表示，報告還沒出來，但是馬來西亞媒體與一些網路包青天已經把他判死刑了。

黃明志今天分享新歌《誤解就誤解》，歌詞寫出「誤解的就誤解，討厭的就討厭，汙衊的就汙衊，無言的就無言，誤解的就誤解，敷衍的就敷衍，我走我的路線，態度從來都不變，本來就無解，本來就不該出現，只看見汙點，做再多你也不屑」直白寫出這陣子捲入謝侑芯命案的心境。

廣告 廣告

黃明志表示他這陣子受得網路暴力像是已經被判死刑。（圖／翻攝自IG）

新歌推出之後引發熱烈討論，黃明志也在文章底下留言不滿表示：「案件雖然還在調查中，報告也還沒有出來，但馬來西亞的某中文媒體以及網路包青天們已經先把我判死刑了！這首歌送給你們啦！」

而回顧先前黃明志月初的發文內容，他表示「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多，相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月。」至於報告結果目前還沒出爐。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

顏正國首度登台金馬獎「也是最後一次」 鋼鐵爸在典禮現場慟別

金馬62／追思已故影人「確定沒于朦朧」 香港演員、導演都入列

金馬紅毯／5美曝光！林依晨產後5月逆襲「透視爆乳」李千娜優雅純白登場

湘瑩拆避孕器3個月！突曬大肚照「肚子大到像懷孕」 穿泳裝性感現身

