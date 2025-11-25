黃明志保釋期將屆滿！無預警曬新歌嗆：不爽就把我封殺

大馬歌手黃明志捲入吸毒及謀殺案。（圖／黃明志臉書）





大馬歌手黃明志涉入台灣網紅謝侑芯命案，事業及形象大受打擊，其保釋也將在明（26日）屆滿。而黃明志選擇在今天凌晨發布新歌〈誤解就誤解〉，似乎在傳達這1個多月來的心情。

黃明志凌晨3點多在社群Po出〈誤解就誤解〉的全曲，並附上中英文歌詞。他在歌中直言，「我走我的路線，態度從來都不變」、「只看見汙點，做再多你也不屑」、「有人隨便亂擷，為了流量散播謠言」、「羊群不懂分辨，用風向把人品都帶偏」、「想表達我就表達，抱歉我不可教化」、「消化了你的笑話，不爽就把我封殺」。

除了不斷用「我不變」堅定立場，黃明志也強調「就算我墜落了無底深淵，不代表我沒權力去爭辯」，來回應謝侑芯命案的司法爭議。黃明志先前曾表示，原本安排到明年底的工作全數被取消，如今也透過新歌表達近期心境。





