黃明志保釋期將至突組「復仇者聯盟」 逾256萬人搶看

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志去年10月捲入台灣網紅謝侑芯命案疑雲，目前處於口頭保釋期，1月11日將期滿，不過若是調查仍沒有結果，他的口頭保釋期將會繼續延長。日前他也「復工」，推出馬年應景新歌《馬來西亞的新年》，MV上架30小時就 在YouTube 突破百萬次點擊，目前上線4天更突破256萬次觀看。

《馬來西亞的新年》，全曲一口氣融合 9 種語言，被不少網友形容為「把馬來西亞文化 DNA 寫進音符裡」，也有網友笑稱，難得聽到黃明志寫的新年歌曲「這麼正常」。MV除了登上馬來西亞YouTube 熱門影片榜第一名，另外在新加坡熱門榜第四名，在台灣則是第37名。

這次演出陣容包括海南籍的黃明志、客家歌王張少林、潮州代表黃文升、福州歌手姚乙、廣東籍劉珺兒，以及福建籍小鳳鳳，在網絡上掀起懷舊與文化共鳴討論，還有網友形容這次合作是多位代表歌手的「世紀同框」，也有網友笑稱是「大馬樂壇的復仇者聯盟」，另有網友覺得這首作品「不像在做賀歲市場，反而更像是在為文化留下紀錄」。

