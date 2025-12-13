黃明志保釋期恐再延長！謝侑芯命案卡關 大馬警方出面認了這關鍵變數

娛樂中心／綜合報導

馬來西亞爭議歌手黃明志，近期捲入同房的台灣網紅謝侑芯猝逝案，成為媒體焦點。目前大馬警方在10日下午宣布將延展保釋時程，期限延至明年1月11日。儘管目前並無確切證據顯示他與案件本身有直接牽連，不過整起風波重挫他演藝活動全面停擺。

吉隆坡總警長法迪爾近日證實，案件仍在調查階段，化驗結果尚未完成，黃明志目前仍處於警方的口頭保釋狀態，後續動向引發外界高度關注。

目前謝侑芯毒理化驗結果尚未完成。（圖／翻攝自謝侑芯IG)

法迪爾於昨（12）日上午出席金馬警區總部相關活動後，受訪指出，警方目前仍在等待死者的毒理與剖驗報告，相關化驗程序通常需要數個月才能完成。他也直言，警方當然希望報告能在近期內出爐，否則在調查尚未結案前，只能依程序再度延長嫌犯的保釋期限。

黃明志本人低調辦理相關保釋手續。（圖／《中國報》授權提供）

據《中國報》報導，黃明志於10日下午現身吉隆坡金馬警區總部，同行還有2名友人。3人共乘一輛黑色休旅車抵達警局後，黃明志進行了約兩小時的相關程序，於傍晚5點46分從後門離開，目前仍處於保釋狀態。

