黃明志保釋期滿突發「35字」 大馬警方親曝結果！

娛樂中心／江姿儀報導



網紅「護理女神」謝侑芯日前猝死馬來西亞，歌手黃明志因在場、持毒，還驗出多種陽性反應。案發2週後大馬警方從「猝死」升級為「謀殺案」偵辦，台、馬社會大眾與媒體高度關注。黃明志9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，不過目前未掌握任何「無證據涉謀殺」，於13日獲釋2週。今（26日）口頭保釋期屆滿，但死者完整屍檢報告尚未出爐，稍早大馬警方證實將保釋期延長2週。





黃明志保釋期滿「35字」吐心聲 1關鍵未出爐…大馬警證實：再延長2週！

黃明志（左）捲入謝侑芯（右）謀殺案，今保釋期滿，大馬警方證實將延長2週。（圖／翻攝自黃明志臉書、謝侑芯臉書）

廣告 廣告

先前謝侑芯之死案情逆轉，轉為謀殺案偵查後，黃明志5日凌晨前往警局投案配合調查，遭到二度延扣，因「沒有證據顯示嫌犯涉及致死死者」，他已於13日獲釋。據大馬媒體《中國報》 報導 ，為期2週的保釋期今（26日）屆滿，稍早金馬警區主任沙扎里助理總監受訪表示，當局將延長口頭保釋期2週，還透露黃明志下午會現身警局，辦理延長保釋期相關手續。

黃明志保釋期滿「35字」吐心聲 1關鍵未出爐…大馬警證實：再延長2週！

黃明志昨（25日）保釋期屆滿前夕，突然發布新歌〈誤解就誤解〉。（圖／翻攝自黃明志臉書）

謝侑芯遺體16日已在當地進行火化，22日順利返回台灣，但完整屍檢報告目前尚未出爐。事實上，黃明志獲釋後仍然更新個人社群，不僅發文描述遭押9天接受調查的經過，還談及案發當下的情景。昨（25日）保釋期屆滿前夕，他突然發布新歌〈誤解就誤解〉，揭露涉案1個多月來的心聲，寫進歌詞裡「誤解的就誤解」、「就算我墜落了無底深淵，不代表我沒權力去爭辯」，還留言「案件雖然還在調查中，報告也還沒有出來，但某些媒體以及網路包青天們已經先把我判死刑了！這首歌送給你們啦！」。今晨他還在新歌貼文留言區，寫下「我等一下要到警察局報到了。會不會被關多一次就看今天了。謝謝大家的關心。」。





黃明志保釋期滿「35字」吐心聲 1關鍵未出爐…大馬警證實：再延長2週！

黃明志今保釋期滿，在新歌貼文留言。（圖／翻攝自黃明志臉書）









原文出處：黃明志保釋期滿「35字」吐心聲 1關鍵未出爐大馬警證實：再延長2週！

更多民視新聞報導

昔奔大馬見謝侑芯最後一面 謝薇安「32字」痛悼亡友！

網友突噁問「100萬約1天」 最強奶媽謝薇安反應曝光！

黃明志「選妃試鏡」對話曝！他狂約辣模慘遭拒

