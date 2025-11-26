黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步

黃明志今保釋期滿。(張祐銘攝)

馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。

黃明志因涉嫌謀殺謝侑芯而遭拘留，經過兩次的延扣後獲警方口頭保釋，時間為11月13日至26日，今天正好期滿。根據《中國報》報導，警方指出，由於副檢察司要求警方提交包含化驗結果在內的完整屍檢報告，目前證據仍不足以進行提控等後續程序，因此黃明志暫時以警方口頭保釋的方式獲釋，期限至本月26日。如果屆時報告仍未完成，警方可以申請延長保釋；至於能延長多少次、每次多久，則需視案件情況與調查進度而定。

消息人士透露，警方在保釋期間無法再以謀殺相關條文重新逮捕或延長扣留涉案者，而是會依照保釋規定，在必要時傳喚涉案者協助調查或要求出庭；若涉案者拒絕配合，警方不排除向法院申請逮捕令並進行逮捕。

至於警方在調查中如果發現新線索，是否會依其他法條重新逮捕並延扣涉案者？消息人士表示，目前仍沒有確切答案，但一般而言，只要涉案者仍在保釋期間，警方多會選擇傳喚協助調查，而非再次逮捕；除非涉案者牽涉新的案件，否則警方通常不會採取逮捕或延扣的措施，最終仍須視案件細節與調查進度決定。

口頭保釋期滿前一天，黃明志25日宣傳新歌〈誤解就誤解〉，傳達連日來的心聲，歌詞提及「誤解的就誤解，討厭的就討厭，汙衊的就汙衊，無言的就無言，誤解的就誤解，敷衍的就敷衍，我走我的路線，態度從來都不變。」

★未經判決確定，應推定為無罪。

