黃明志保釋期週三屆滿 突發新歌"誤解就誤解"

馬來西亞歌手黃明志，捲入台灣網紅謝侑芯命案，一度遭大馬警方拘留9天，由於明天保釋期就屆滿，若有新的犯罪證據，黃明志可能將再遭到逮捕，但黃明志也出招，深夜突然發布新歌「誤解就誤解」，傳達涉案1個多月來的心聲。

歌手黃明志"誤解就誤解"：「汙衊的就汙衊，無言的就無言，誤解的就誤解，敷衍的就敷衍。」歌詞開宗明義批判大眾誤解，歌手黃明志新歌在周二凌晨上線，嘻哈曲風襯托好幾張自己的大頭拘留照片，搭配彈孔特效藉此抒發案發後一個月來心聲，而這一天也剛好是他拘留期滿的關鍵時刻。歌手黃明志"悔過書"：「犯了不少人會犯的錯。」語不驚人死不休的黃明志，上個月22號與台灣網紅謝侑芯，在馬來西亞共處一室，但謝侑芯突然猝逝，當地警方一度朝謀殺方向偵辦，直到13號才讓黃明志保釋，但保釋期限只到26號就要屆滿，若出現新證據還是不排除再拘捕黃明志，釐清案情。

黃明志捲命案。（圖／黃明志社群）歌手黃明志"泰國情哥"：「妳是我心中最美麗的女孩。」曾寫歌讚嘆泰國美麗女孩的黃明志，也被最新一期週刊踢爆，說有黃明志友人指出他生活實在太複雜，喜歡揪好友到泰國，進行黑暗行程。歌手黃明志"偷偷"：「我只能偷偷愛著妳。」爆料內容更包括假借拍攝這支MV，趁機約辣妹網紅角色到飯店獨處，不過報導被當事女模打臉，說毫無根據莫名其妙，黃明志經紀公司也駁斥相關泰國和選妃的報導，都是子虛烏有，不過黃明志排到明年底的工作，目前通通取消，因為他依然得面對司法調查。

黃明志與謝侑芯合成圖。（圖／翻攝網路）包括尿檢被驗出4種毒品等事證，黃明志仍難逃持毒及吸毒兩項罪名，下個月18號預計開庭，而謝侑芯大體完成火化儀式後，家屬代表也前往取走骨灰，已經在22號搭機回台，一條人命的真相如何，仍有待司法繼續釐清。

