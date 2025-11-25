黃明志保釋期限前驚喊「已被判死刑」 網封「現代版羅大佑」

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，日前謝侑芯骨灰已由家屬代表帶回台灣，終於「回家」，而一旦她的遺體解剖報告出來，也即將揭曉黃明志是否和案件有直接關聯。

目前黃明志暫時獲得口頭保釋，期限至明(26日)，不過今凌晨3點他突然在社群釋出新歌《誤解就誤解》，YouTube動態歌詞版MV在8小時內已有近3萬次點擊，由於他什麼都敢言，有網友聽了留言：「現代版的羅大佑，敢寫敢唱敢發表。」特別為黃明志喊「加油！」但仍有很多網友不滿黃明志，仍希望他能針對案情說清楚。

廣告 廣告

至於黃明志發表這首《誤解就誤解》，他也說明原因：「案件雖然還在調查中，報告也還沒有出來，但馬來西亞的某中文媒體以及網路包青天們已經先把我判死刑了！這首歌送給你們啦！」看得出心中充滿抱怨，究竟他是否和命案有所牽連，就待大馬警方進一步調查結果出來。

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃明志涉命案！口頭保釋到明天 深夜又有驚人之舉

半夜找你吃宵夜！黃明志私約陽光辣模 對話全曝光

獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊

詹惟中疑諷高市早苗 失言被罵翻急刪文

