黃明志保釋11/26屆滿！突發新歌《誤解就誤解》：不代表我沒權力去爭辯

左圖馬來西亞歌手黃明志；右圖台灣女網紅謝侑芯。取自當事人社群



台灣網紅謝侑芯於馬來西亞飯店內過世，遺體本月16日由家屬委託律師及殯葬業者代表完成火化，骨灰由代表領回。當時人也在飯店的馬來西亞歌手黃明志口頭保釋明天11/26屆滿，謝侑芯的解剖報案成為是否延扣的關鍵。今(25)日，黃明志突然在發表新歌《誤解就誤解》（Misread Me）。

歌詞內容寫道「誤解的就誤解，討厭的就討厭，污衊的就污衊，無言的就無言，誤解的就誤解，敷衍的就敷衍，我走我的路線，態度從來都不變，本來就無解，本來就不該出現，只看見汙點，做再多你也不屑，本來就膚淺，因為那都不是你付錢，太天真無邪，最後才發現孤立無援，有人隨便亂擷，為了流量，散播謠言，羊群不懂分辨，用風向把人品都帶扁，我做我的音樂，不想被操控...就算我墜落了無底深淵，不代表我沒權力去爭辯，我當然知道要大眾化，但我就是不想被同化...」。

廣告 廣告

謝侑芯在10月22日死於大馬五星級飯店房間，享年31歲。黃明志人在場，他稱發現對方在浴缸昏迷，曾施以CPR，但未能挽回。

警方在他身上找到「愛他死」搖頭丸，尿液初步呈四種毒品陽性反應，之後以毒品相關罪名指控，並被轉以刑事法典302（謀殺）條文調查。

黃明志11月5日再度主動到警局投案並被延扣兩次，直到13日獲得口頭保釋，警方允許他暫時自由行動，期限至26日。據悉，若沒有發現需要立刻逮捕的新證據，黃明志高機率仍會維持保釋，隨時接受傳喚調查。

更多太報報導

董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」

謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開

黃明志涉4毒品！9顆藍藥丸初判「愛他死」 與謝侑芯過夜...警不查性侵原因曝