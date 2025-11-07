黃明志偏愛泰國第三性？經紀人斥：只愛大胸妹

經紀人否認黃明志偏愛第三性。(張祐銘攝)

大馬歌手黃明志自從被牽扯進網紅謝侑芯的謀殺案，過往的爭議史紛紛攤在陽光下，包括疑似約砲女優娃娃（翁雨澄）。6日有週刊再報導，黃明志遊泰國時，特愛消費第三性公關；對此，黃明志經紀人回應，斥責該報導荒腔走板。

黃明志遭爆料，雖然有個交往15年的女友Sarah，但私下玩很大，曾帶朋友到泰國體驗暗黑行程，偏愛第三性風俗業者。對於此傳聞，黃明志經紀人林郁傑6日晚間發文駁斥：「越來越扯，偏愛人妖都來了，我們頂多在a辣的選美比賽，在芭塔雅出現，一個只愛大奶妹的大直男，並無這愛好。」最後，經紀人再度表達對謠言滿天飛的無奈，不意外未來可能會出現黃明志喜歡連結火星人、偏愛人獸交等傳聞。

至於有議員質疑黃明志想靠游泳從馬來西亞偷渡到新加坡，經紀人啼笑皆非，回：「我都不知道他會游泳。」

多年前，黃明志曾跟小A辣等人合作MV，有找公園阿公阿嬤演出部分橋段，未料他們歧視小A辣是變性人，集體離去。當時黃明志傻眼之餘，特別呼籲每個人必須互相尊重不同的聲音。

而本月5日黃明志主動投案時，情牽15年的女友Sarah被拍到低調地陪伴。據悉，Sarah的身材修長，有張神似海倫清桃的臉蛋，和黃明志因合作電影而相識、相愛。沒想到黃明志近日被驗出體內有4種毒品、深陷謝侑芯謀殺案，還遭謝侑芯的閨密謝薇安痛批「渣中之渣」。

