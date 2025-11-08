黃明志偏愛第三性？揪泰國極樂團 經紀人親揭「更扯」傳聞！

娛樂中心／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志近來深陷網紅謝侑芯命案風波，目前他仍在羈押審訊中，不過近日卻又被捲入一連串謠言。近日有傳言指稱他「偏愛第三性公關」，對此他台灣經紀人罕見在臉書發文駁斥，直言「越講越離譜」，並強調黃明志是「只愛大奶妹的大直男」，絕無相關嗜好。

據傳，有網友稱黃明志私生活混亂，甚至在泰國旅遊時特別消費第三性（人妖）風俗業者。對此，經紀人林郁傑表示這些內容純屬杜撰，「他頂多只是曾經到芭達雅參加選美活動，還是為了支持跨性別好友小A辣（黃唯恩），哪有什麼『極樂團』或特殊癖好？」坦言「真的越傳越荒唐」。

廣告 廣告

黃明志經紀人用調侃語氣說明。（圖／翻攝自黃明志臉書）

先前也有網友在留言區，貼出台灣名嘴節目片段，指稱黃明志「可能游泳偷渡新加坡」。對此，林郁傑也親自回應：「我都不知道他會游泳」，以幽默方式回擊荒謬指控。林郁傑無奈表示，由於各種網路爆料漫天飛，「照這速度，可能很快就會出現更多更誇張的版本」。

據馬來西亞警方的說法，黃明志在10月22日於吉隆坡一家五星級悅榕莊酒店被警方帶回房間，卻發現謝侑芯已經倒在浴缸中，沒有生命跡象，警方則在他身上發現不明藥物。警方目前已將案件從「意外死亡」改列為「謀殺調查」，黃明志於11月5日自願投案後被延扣6天協助偵辦。

更多三立新聞網報導

《全明星》女星突爆「這週已經去5次醫院」健康亮紅燈：比預期嚴重

《紅人榜》15歲生日派對！選手齊聚送祝福 現場氣氛超嗨！

王子粿粿「裸擁照」瘋傳！名嘴比對家中衛浴設備相同 徵信社鬆口了

雪碧「仲介女模赴新馬」歷史被挖 群組訊息曝：新加坡花場保底6萬元起

