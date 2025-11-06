獨／黃明志穩交15年正宮女友長這樣！ 女方友人「看不下去」爆內幕
馬來西亞歌手黃明志捲入網紅「護理女神」謝侑芯謀殺命案，黃明志先前已向警方認了與謝侑芯「共度一夜」，由於該案從猝死轉向謀殺案偵辦。而黃明志其實有一位愛情長跑15年的造型師女友，沒想到黃明志不僅偷吃還「搞出人命」，讓友人氣到看不下去，向《鏡報》揭露內幕！
女友超有才！還曾入圍電影獎項
據了解，黃明志的造型師女友Sarah，過去15年都跟著黃明志工作，擔任他專屬的妝髮造型師，禿頭的「真面目」只給女友親自打理。而Sarah也很有才華，曾因為參與黃明志執導的作品，獲馬來西亞電影獎項入圍提名。
友人忿忿不平地向《鏡報》表示，Sarah過去15年來不離不棄地守在黃明志身邊，低調地當他身後的女人，很信任黃明志、很聽他的話，沒想到相處15年的男友，卻因為偷吃變成謀殺案嫌犯。
此外，身高170公分的Sarah不只擁有模特兒般的身材，五官甜美、白皙的膚色更曾被網友封為「清新版海倫清桃」，由於兩人都是馬來西亞人，因工作認識而交往，也因黃明志常需要飛來飛去工作，直接讓女友擔任貼身造型師。
交往15年如老夫老妻
兩人已愛情長跑15年，去年底也曾被《鏡週刊》直擊黃明志參加完走鐘獎後，帶著Sarah連跑2場慶功宴，席間還一同前往便利商店，小倆口全程黏緊緊，後來才回到位於萬華的愛巢過夜。雖然當時經紀人回應「只是公司宿舍」，只是小倆口宛如老夫老妻的默契互動，現在看來格外諷刺。
更多鏡報報導
黃明志「泰國暗黑行程」曝光 消費第三性公關「佳麗8千」行徑荒唐
黃明志命案自首驚爆巧合 新歌同日上架「歌名超諷刺」天王周杰倫也無辜捲風波
曾與黃明志、謝侑芯拍MV 黃秋生聞命案超「震驚」曝兩人最後聯絡細節
其他人也在看
研判大馬警要他跟謝侑芯身體對證 名嘴：黃明志卻幹這事⋯演藝生涯死刑
馬來西亞歌手黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，大馬媒體報導全案今（4）日轉向謀殺罪調查。豈料，警方追緝黃明志6小時後，依舊未能將其逮捕到案，傳出稍早已將其列入通緝名單，展開全國追捕。名嘴羅友志說，警方應該只是「懷疑」，請好律師、做好公關，或許還有機會…可能是有很多說法逗攏後，還要跟謝侑芯身體對證⋯但現在被通緝了！這是一個「演藝生涯死刑」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
捲謝侑芯命案！黃明志和化妝師女友穩交15年「0緋聞」 合作對象全是性感女星
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導大馬歌手黃明志近日涉入「護理系女神」謝侑芯命案，不僅被驗出體內含有4種毒品成分，警方還懷疑他曾和女方發生過性行為，如...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯離世前一天失聯超反常！好友謝薇安揭她和黃明志真實關係
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導有「護理系女神」之稱的31歲網紅謝侑芯日前在馬來西亞一家高檔飯店猝逝，而大馬知名歌手黃明志也被爆人在事發現場，引發各...FTNN新聞網 ・ 1 天前
命案倒帶48小時！謝侑芯「機場→飯店過夜黃明志」重建 警駁斥第3人在場
42歲馬來西亞歌手黃明志（Namewee）捲入網紅「護理女神」謝侑芯命案風暴，神隱多日後終於在今（11/5）日凌晨現身投案，馬來西亞媒體報導，警方證實黃明志已前往吉隆坡警區報到，目前依刑事法典第302條（謀殺罪）延扣7天調查。太報 ・ 16 小時前
正義會遲到但不缺席！謝侑芯經紀人曝：現場還有第三人
網紅謝侑芯（Iris Hsieh）在馬來西亞離奇死亡，疑與歌手黃明志擁有毒品有關。近日她的經紀人Chris發表聲明，強調事件的許多疑點，雖然輿論紛紛，但是至少有受到關注，她指出「關鍵的18小時內到底發生了什麼？現場是否還有第三人存在？這名神秘人物究竟是誰？」，盼警方深入調查還原真相中天新聞網 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯謀殺案！黃秋生曝「最後通話內容」：太可怕了
黃明志捲謝侑芯謀殺案！黃秋生曝「最後通話內容」：太可怕了EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
黃明志稱對謝侑芯做1事！高大成疑「可能致死原因」全說了
生活中心／綜合報導「護理系女神」謝侑芯傳出赴馬來西亞卻猝死在飯店浴室，同房者還有知名歌手黃明志，他表示由於兩人合作拍片才會同房，沒想到事後謝侑芯昏迷，黃明志發文澄清自己在發現後就打救護電話，沒想到現場等待近1小時才有救護車前來，此說法遭到大馬衛生部打臉，揭開救護車花了「26分鐘」就抵達，面對謝侑芯案，法醫高大成出面說明，提醒年輕女性如果沒有特殊疾病史卻猝死「通常不尋常」，面對黃明志提到急救過程，他也分享自己的看法了。民視 ・ 17 小時前
黃明志捲謝侑芯猝死案！親弟爆氣護兄發千字長文怒轟：等真相出來別刪文
【緯來新聞網】馬來西亞創作歌手黃明志近日捲入謝侑芯猝死案，沉寂數日後，黃明志今（5日）凌晨前往當地警緯來新聞網 ・ 16 小時前
黃明志捲命案傳除名金門跨年 文化局：廠商已提替換
（中央社記者吳玟嶸金門5日電）媒體報導，馬來西亞歌手黃明志原受邀在金門跨年晚會演出，但因捲入網紅命案被除名；金門縣文化局長陳榮昌說，因形象問題已不適合演出，承辦廠商也已提出替換。中央社 ・ 12 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
她不解黃明志怎紅 嗆誰要當「馬國8＋9」玩具？網揭殘酷真相：願打願挨
大馬歌手黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，大馬警方今（4）日轉向謀殺罪調查，如今黃明志人間蒸發，警方更向他發布通緝令，案情越來越危險。不過有知名作家納悶，黃明志為什麼在台灣可以紅起來，「甚至有一堆人覺得他好酷好帥」，讓許多小模成為他的玩物？對此，有網友點出關鍵，直呼「一個願打一個願挨」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志超愛泰國？爆「台北約娃娃」選極樂209號房
娛樂中心／李汶臻報導台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月22日在馬來西亞突然身亡，大馬歌手黃明志捲入其中，成為該案首要調查的關鍵對象。在此之際，被封「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）在社群自爆今年3月曾被邀去大馬參加「神秘旅行」，有關說法被質疑故意「開蹭」。網紅推手圤智雨則是震撼爆料黃明志曾在台北「約過」最強女優娃娃，今（5日）更是上傳超猛鐵證，大量疑似兩人調情、約開房間的私密對話流出。女方不僅主動獻上裸色片，甚至連兩人展開「親密連結」的神秘209號房也曝光了。民視 ・ 10 小時前
謝侑芯猝逝！3天前泳池熱舞 7閨密集體噤聲惹議
謝侑芯猝逝！3天前泳池熱舞 7閨密集體噤聲惹議EBC東森娛樂 ・ 2 天前
現場有第3人？ 謝侑芯經紀人列4疑點 追問空白18小時
台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞身亡，案件持續延燒。由於她生前最後接觸的人是馬來西亞歌手黃明志，外界對事件真相眾說紛紜。謝侑芯經紀人Chris今（4）日在IG發文，沉重寫下「正義也許會遲到，但永遠不會缺席」，並提出4大疑點，呼籲警方徹查真相。中時新聞網 ・ 1 天前
男洗劫「珊瑚媽祖」竊串珠、黃金 進安宮損失逾2千萬 開租賃車逃
宜蘭南方澳進安宮5日凌晨驚傳失竊案！一名黑衣男子闖入廟宇，竟爬上神桌取走珊瑚媽祖身上的珠寶、珊瑚鍊子等配飾，總價值超過新台幣2000萬元。竊賊長達45分鐘的作案過程，最後因觸碰紅外線警報才倉皇逃離。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
詐團5萬就交保 陳梅慧今冥誕 生前名言曝光引悲嘆
檢警調4日針對太子集團在台組織高級幹部、成員及相關資產展開大搜查，檢方訊後諭知9人分別以70萬至5萬元不等金額交保。5日適逢已故金融犯罪調查師陳梅慧40歲冥誕，其生前言行再度被回顧、懷念，粉專質疑打詐辦公室有什麼用？網友怒轟政府就是詐團，打詐首先要政黨輪替。中時新聞網 ・ 12 小時前
完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑
台灣31歲網紅、素有「護理女神」之稱的謝侑芯（Iris）於10月22日被發現陳屍於吉隆坡一家五星級飯店浴缸內，同行的馬來西亞創作歌手黃明志（Namewee）當場被警方拘捕，並被搜出疑似毒品。警方初步驗尿結果顯示，黃明志對4種毒品反應呈陽性，案件目前已升格為「謀殺案」調查。太報 ・ 1 天前
黃明志遭通緝！深夜現身吉隆坡警局投案「自拍報備」 強調：我不會逃
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案後一度失聯，因此遭到當地警方列為通緝對象，並將案件由自然死亡事件轉為「謀...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「猝死→謀殺」刑責差很多！律師曝黃明志案最嚴重：死刑
馬來西亞警方已將謝侑芯命案以謀殺案來調查，若是定罪，刑責將比原本的猝死案更為嚴重。馬來西亞華人律師符式恩表示，若依猝死案定罪，依據危險藥物法令最高刑期為3至5年，並處3至9下鞭打；但若以謀殺罪定罪，根據馬來西亞刑事法典302條文，最嚴重可判處死刑，若非死刑則至少30至40年監禁。目前謝侑芯家屬傳出暫不前往馬來西亞，而是委託當地朋友尋找律師協助訴訟事宜。TVBS新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰未來路徑3走法曝光！專家揭「這條影響最劇烈」：全台都有感
位於關島南方的熱帶低壓90W，即將成為今年第26號「鳳凰」颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若未來颱風路徑走法是穿越菲律賓呂宋島，進入巴士海峽或東沙島海域才轉向，並貼著台灣往東北移動，對台灣影響最劇烈，全台都有感。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前