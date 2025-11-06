獨／黃明志穩交15年正宮女友長這樣！ 女方友人「看不下去」爆內幕

黃明志（左）曾被直擊帶著正宮女友Sarah出席慶功宴，接著一起回家，長相甜美的Sarah曾獲封「清新版海倫清桃」。翻攝《鏡週刊》

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅「護理女神」謝侑芯謀殺命案，黃明志先前已向警方認了與謝侑芯「共度一夜」，由於該案從猝死轉向謀殺案偵辦。而黃明志其實有一位愛情長跑15年的造型師女友，沒想到黃明志不僅偷吃還「搞出人命」，讓友人氣到看不下去，向《鏡報》揭露內幕！

女友超有才！還曾入圍電影獎項

據了解，黃明志的造型師女友Sarah，過去15年都跟著黃明志工作，擔任他專屬的妝髮造型師，禿頭的「真面目」只給女友親自打理。而Sarah也很有才華，曾因為參與黃明志執導的作品，獲馬來西亞電影獎項入圍提名。

友人忿忿不平地向《鏡報》表示，Sarah過去15年來不離不棄地守在黃明志身邊，低調地當他身後的女人，很信任黃明志、很聽他的話，沒想到相處15年的男友，卻因為偷吃變成謀殺案嫌犯。

黃明志（右）與女友都是馬來西亞人，已交往15年。翻攝《鏡週刊》

此外，身高170公分的Sarah不只擁有模特兒般的身材，五官甜美、白皙的膚色更曾被網友封為「清新版海倫清桃」，由於兩人都是馬來西亞人，因工作認識而交往，也因黃明志常需要飛來飛去工作，直接讓女友擔任貼身造型師。

交往15年如老夫老妻

兩人已愛情長跑15年，去年底也曾被《鏡週刊》直擊黃明志參加完走鐘獎後，帶著Sarah連跑2場慶功宴，席間還一同前往便利商店，小倆口全程黏緊緊，後來才回到位於萬華的愛巢過夜。雖然當時經紀人回應「只是公司宿舍」，只是小倆口宛如老夫老妻的默契互動，現在看來格外諷刺。



