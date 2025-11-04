黃明志全國通緝中！搞神隱找不到人 謝侑芯經紀人列4疑點

【緯來新聞網】黃明志正式被通緝！台灣網紅謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，其中爆出黃明志涉及命案及毒品，今（4日）馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，黃明志將改以謀殺案的罪名偵辦，根據馬來西亞媒體報導，警方追緝他超過6小時，仍未逮捕對方，已將黃明志列入警隊通緝名單，展開全國追捕行動。

（圖／翻攝黃明志IG）

謝侑芯10月22日在吉隆坡酒店猝死，現場查獲9顆藍色藥丸、初步研判為搖頭丸，在場的黃明志本來還宣稱「絕無吸毒」，結果被帶回警局進行尿液篩檢，顯示體內竟含有4種毒品成分，被依毒品相關法條起訴並交保。



根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志原本只被列為「毒品案嫌犯」，但吉隆坡總警長拿督法迪爾今宣布，因發現重大進展，謝侑芯的案件已確定將從猝死案轉為謀殺案處理，由於黃明志是她最後接觸的人，因此從今日開始逮捕協助調查。

謝侑芯死因未明。（圖／翻攝謝侑芯IG）

除了2天前的社群發文後，黃明志神隱至今，《中國報》報導其手機呈現關機狀態，經紀人電話、訊息不接不回，至於台灣的經紀芳也並未有回應。不過《星洲日報》則指出，移民局出入境紀錄中，並沒有查到黃明志有出境紀錄。黃爸爸下午接受馬來西亞媒體訪問，直言兒子已經2個月沒回家，但是2天前有致電報平安，對於警方辦案過程不明白，也不知為何變成謀殺罪名調查。



對此，謝侑芯經紀人Chris同步作出回應，並列舉4條疑點，另外也替家屬表達心情，說道：「這些新的進展都感到非常震驚。雖然最初的說法令人難以置信，但我們當時仍選擇相信與接受。然而，現在出現的這個新版本，反而更接近我們一直以來的懷疑。尤其在黃明志公開說謊之後，我們更加確定，必須全力以法律途徑追求真相與正義。」



★ 珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，《緯來新聞網》提醒您遠離毒品 ★





謝侑芯經紀人Chris回應





1.空白的18小時 侑芯跟我們最後連絡的時間為21號19時07分，在此之後杳無音信。新聞媒體報導當地警方通報案件時間為22號13時40分，目前已知的新聞訊息，並未發現中間空白的將近18小時發生了什麼。



2.侑芯對於違禁品是否知情以及意願為何？鑑於案發至今的資訊反反覆覆， 已經算是每日一更新了。甚至有的還會推翻先前公布的消息，根本霧裡看花。 沒有任何資訊表示事發當下，侑芯對於違禁品或是任何未知的事， 是否在完全知情且同意的情況下發生。



3.是否有其他人，目前唯一能確定的是現場除了兩位當事人 ，侑芯以及「另一位」在場，是否還有其他同行之人，或是其他未知的相關人士。



4.相關的畫面，透過新聞，目前只知道事發是在當地的飯店。但是監視器或是關鍵畫面，並未表明是否有相關單位已取得或是正在調查等等的，眼下尚未有任何相關資訊。



上述四點，只是個人單方面的疑問，並不代表家屬或是任何人，相信在真相尚未大白之前，對於真正關心侑芯的人都是一種煎熬只求真相，僅此而已。



親愛的朋友與媒體夥伴們，針對近日的發展，我認為有必要親自發表統一聲明，避免外界透過不同渠道誤傳或曲解我的意思。



家屬與我對這些新的進展都感到非常震驚。雖然最初的說法令人難以置信，但我們當時仍選擇相信與接受。然而，現在出現的這個新版本，反而更接近我們一直以來的懷疑。尤其在黃明志公開說謊之後，我們更加確定，必須全力以法律途徑追求真相與正義。



由於安全與健康考量，家屬目前無法前往馬來西亞。他們已委託專業代表處理相關事宜，並聘請了馬來西亞一線律師團隊，協助推進後續法律程序。

目前外界流傳的消息多半並非官方資訊，因此我們暫時無法確認其真實性。我們相信，透過律師與專業團隊的努力，真相終會水落石出。



在此之前，除非家屬與律師共同同意，我們將不再發表任何新的正式聲明。 懇請各界給予家屬時間與空間，讓他們能平靜地面對這些突如其來的變化。 感謝大家的關心與理解。

