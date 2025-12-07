黃明志再曝「光頭照」！昔喊「脫帽會有危險」引網憂
娛樂中心／于士宸報導
馬來西亞歌手黃明志日前因捲入網紅「護理女神」謝侑芯猝死案，至今仍在口頭保釋期間，所有工作全面停擺。昨日（6），他罕見在IG曬出「脫帽光頭照」，平時極少公開大光頭造型的他，此次現身卻顯得精神恍惚、眼神無神，也讓粉絲忍不住替他的身心狀況擔憂。其實早在兩個月前，黃明志就曾透露，自己「若沒戴帽子會有危險」，如今畫面曝光，也再度引發討論。
黃明志昨日（6）罕見的在限時動態曬出「脫帽光頭照」。（圖／翻攝自IG ＠namewee）
黃明志（右）日前捲入網紅「護理女神」謝侑芯（左）猝死案。（圖／翻攝自irisirisss900、nameweeIG）
台灣網紅謝侑芯今年（2025）10 月在馬來西亞某高級飯店猝逝，黃明志因案發當下與死者同房，又被驗出毒品陽性反應，曾以謀殺、毒品等罪名兩度遭延扣。雖然警方至今仍無證據證明他涉案，最終讓他獲得口頭保釋，但事態延燒至今，他的演藝工作幾乎全被撤下，甚至還曾在社群平台親自向外界求援尋找工作。沒想到，就在昨日（6 ）黃明志突然於IG限時動態罕見曬出一張「大光頭」脫帽照，隨後又迅速刪除。與過往在鏡頭前總是戴著冷帽的形象大不相同，畫面中的他眼神渙散、雙眼垂視鏡頭，以詭異角度自拍，滿臉鬍渣、神情憔悴，令粉絲不免憂心。
黃明志曾在演講活動帶上毛帽自保。（圖／翻攝自IG ＠namewee）
事實上，兩個月前黃明志就曾在節目中透露，自己多年來幾乎不在公開場合脫帽的真正原因。原來，他多年前出席一場演講活動時，遭遇上百名民眾到場激烈抗議，現場瞬間失控，場內如同逃難般一片混亂，甚至驚動警方到場維持秩序。為了安全脫身，他情急之下將帽子一拉、直接摘掉，隨後混在警方身邊走向警車，沒想到竟然沒有半個人認出他，讓他順利脫離險境，同時開玩笑稱「不戴帽子會有危險」。也因為這段驚魂經驗，他自此之後幾乎不在外脫帽，成為他多年來堅持的習慣。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。
原文出處：黃明志捲網紅命案「限動發照卻秒刪」！網挖「驚魂經驗」揭他戴毛帽秘辛
