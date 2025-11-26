黃明志再現身大馬警局！低調不語辦理延長保釋

馬來西亞歌手黃明志先前捲入台灣網紅謝侑芯命案，本月5日他投案後，13日獲得口頭保釋，今(26日)保釋期滿，黃明志稍早一身黑，在疑似律師等人的陪同下現身金馬警區總部，辦理延長口頭保釋期事宜，態度相當低調。

據《中國報》報導，黃明志13日獲得口頭保釋後，今下午3時坐黑色轎車抵達金馬警區總部，陪同他的另外兩名男子也一同下車，兩人前往警局的保安亭登記資料，黃明志頭戴黑色毛帽、穿黑色襯衫和牛仔褲，有別於他保釋時期曾發文透露心情，今黃明志並未接受任何傳媒訪問，逕自走進警局，而金馬警區主任沙札裡助理總監稍早證實會再延長黃明志的口頭保釋兩星期。

廣告 廣告

31歲的謝侑芯上月傳出在馬來西亞驟逝，經紀人第一時間表示只知道是心臟問題，後來竟傳出她與黃明志同房，男方尿檢顯示體內含有4種毒品成分。本月初黃明志遭拘留獲釋後，曾發文表示：「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天。這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中...最後，希望大家不要戴著有色眼鏡看待別人的職業，拍OF不代表她就是不正經的人。請不要再網暴往生者了。」聲稱與謝侑芯的死無關。

而黃明志出事後，許多原定的工作都被取消，他本來是今年年底金門跨年晚會的壓軸表演歌手，因顧及活動形象、社會觀感，活動廠商已經主動提出要更換黃明志，改由其他歌手代打；之前和北市觀傳局宣傳觀光影音也被下架。黃明志則發文承認火燒屁股沒工作收入，廣邀工作邀約，「我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。」

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

更多中時新聞網報導

《大濛》抱4獎李安虧陳玉勳不聽話有出息

世足》哈蘭狂進16球 北歐巨人華麗變身

勞工就業災保 聘雇1人就須保