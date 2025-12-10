黃明志再被延保！口頭保釋再延到明年1月 謎樣光頭照發完秒刪

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，雖未被確認與案情有直接關聯，但仍全面停工並持續配合調查。原本至12月10日的口頭保釋期限，經警方證實再度延長，新的期限為2025年1月11日。

黃明志口頭保釋再延至明年1月11日（圖／翻攝自臉書）

據馬來西亞《中國報》報導，吉隆坡金馬警區主任沙扎里指出，警方決定延長保釋。黃明志10日下午在兩名友人陪同下抵達金馬警區總部，完成約兩小時的手續後離開，全程未向媒體發言。

事件爆發後，他取消所有至明年底的工作計畫，並表示願意改做幕後或臨時工維生，包括炸雞排、炒飯、煮咖哩甚至裝鐵窗等，強調「只要能有收入就好」。

雖然行程停擺，他仍偶爾在社群平台更新近況。上週六他罕見上傳剃光頭的自拍照，神情疲憊，但不久後刪除，引發外界猜測。警方與其團隊目前未透露更多細節，案件仍在調查中。

黃明志日前在IG曬出光頭自拍照，神情疲憊。（圖／翻攝自黃明志IG）

