黃明志再被延保！大馬警方證實口頭保釋再延一月 光頭照發完秒

受命案影響，黃明志目前全面停工，所有公開演出與行程已取消，另口頭保釋再延一月，外界關注他後續動向與案件發展。（圖／施岳呈攝）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，雖尚未被確認與案件有直接關聯，但已全面暫停演藝活動，並持續配合當地警方調查。原訂的口頭保釋期限為2024年12月10日，如今警方證實已二度延長，將持續至2025年1月11日。

黃明志10日下午現身吉隆坡金馬警區總部，進行口頭保釋延長手續。（圖／翻攝自FB，China Press (中國報)）

根據馬來西亞《中國報》報導，吉隆坡金馬警區主任沙扎里助理總監指出，警方決定再延長黃明志的口頭保釋期限。10日下午，他在兩名友人陪同下搭乘一輛黑色休旅車，抵達隆市金馬警區總部接受約兩小時的保釋延長手續，於下午5時46分離開，現場未對外發表談話。

黃明志近期全面停工，自述原定至明年底的所有工作計畫已取消。他先前在社群平台表示，願意接受幕後工作或臨時打工，「我會炸雞排、炒飯、煮咖哩、洗黑鍋，還會裝鐵窗；不會的也可以學，只要有收入就好。」

黃明志日前在IG曬出光頭自拍照，神情略顯疲憊，不久後即刪除。（圖／翻攝自IG，namewee）

雖然行程停擺，他仍偶爾透過社群平台更新近況。上週六，他在Instagram上罕見曬出一張自拍照，畫面中他剃光頭、戴著眼鏡、眼神疲憊，整體狀態略顯狼狽。不久後該貼文便被刪除，並未對外說明原因，引發外界諸多揣測。

針對命案後續與黃明志的司法處境，目前馬來西亞警方尚未公布更多細節，他本人與經紀團隊也未進一步說明。口頭保釋雖屬初步限制，仍象徵案件未結，外界持續關注此案發展與其後續動向。

