黃明志凌晨投案！「15年正牌女友」不離不棄伴身邊

馬來西亞歌手黃明志，近日捲進台灣網紅謝侑芯命案，被警方發現他人就在命案現場，且身上疑似藏有毒品壯陽藥等，目前黃明志已於5日凌晨主動投案，有眼尖網友從畫面發現，他的正牌女友Sarah不離不棄，陪伴在黃明志身邊。

據《中國報》報導，黃明志投案時身邊有2男1女陪同，除了律師鄭清豐和男性友人以外，另名女生則是與黃明志交往15年的女友Sarah。事實上，黃明志過去曾對外公開過Sarah的存在，甚至為女友寫一首歌曲告白，感謝對方一直都在背後，默默守護著她，陪伴他走過每個低潮的人生關卡。

黃明志曾受訪說過，好幾次被關進監獄，唯獨女友都在外面等他，不斷向外界救命，所幸最後都安然度過。雖然和多位網紅、辣妹合作，黃明志總是給人花心的形象，但他強調自己對感情很忠誠，從不怕女友吃醋。

現年42歲的黃明志，今年還傳出早在台灣置產、打算定居的消息，讓大家認為「好事將近」，感情甜蜜幾乎形影不離。如今，黃明志卻爆出重大刑事案件，而且涉及毒品、謀殺等，還傳聞和多名網紅女子關係不單純，也讓外界好奇，他和女友的感情是否因此生變。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。

