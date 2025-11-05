黃明志凌晨投案！ 「15年正牌女友」全程陪伴

馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案而遭警方通緝，已於5日凌晨主動前往金馬警區總部投案。現場媒體拍攝到，除了律師外，一名穿著白色T恤、綁馬尾且戴著眼鏡的清秀女子全程陪伴在側，經眼尖粉絲指認，她正是與黃明志交往15年的正牌女友Sarah。

黃明志現身警局到案說明。 （圖/翻攝黃明志臉書）

黃明志投案當天，在被警方帶走前先自拍一張照片，隨後成功向法庭申請延扣6天。馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志投案時身邊有2男1女陪同，除了律師鄭清豐和一名男性友人外，另一名女子便是他的長期女友Sarah。事實上，黃明志過去曾公開女友的存在，甚至特別為她創作了一首歌曲表達感謝，感謝她一直在背後默默守護，陪伴他度過人生的低潮時刻。

黃明志曾在受訪時透露，自己曾多次入獄，而女友Sarah總是在外面等他，不斷向外界求助，所幸最後都平安度過難關。儘管黃明志因常與多位網紅、辣妹合作而給人花心形象，但他強調自己對感情非常忠誠，從不擔心女友會吃醋。

現年42歲的黃明志與化妝師女友Sarah愛情長跑15年，去年就傳出兩人有意結婚的消息，並且在台灣置產買房，讓外界認為「好事將近」。去年媒體曾直擊黃明志帶著女友參加慶功宴，當時他遇到粉絲要求合照，Sarah靜靜在旁等候，沒有迴避，隨後兩人返回愛巢，感情看起來十分融洽。不料黃明志卻捲入重大刑事案件，涉及毒品、謀殺等嚴重指控，還傳出與多名網紅女子關係不單純的傳聞，外界也好奇他與女友的感情是否會因此生變。

