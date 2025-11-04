黃明志凌晨現身警局投案 先自拍聲稱遭通緝7次「不曾逃過」

網紅謝侑芯猝死案，大馬警方改為謀殺案偵辦，將逮捕疑涉案歌手黃明志。（圖：黃明志IG、謝侑芯IG irisirisss900）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯猝逝案，案情急轉直下。吉隆坡警方將此案以《刑事法典》第302條「謀殺罪」方向偵辦，並展開逮捕行動，但遲遲找不到人，因此對他發布通緝令，就在今（5）天凌晨一點多，黃明志在社群交代行蹤，也拍下自己現身的影片，聲稱「不曾逃過」。

根據馬來西亞《中國報》報導，今天凌晨1點多，黃明志搭乘3輛疑似友人同行的車輛抵達警局，下車後還警局在門口自拍，隨即步入警局投案，曝光的照片中可見，他身穿輕便服裝、頭戴毛帽，並由多名友人陪同。

廣告 廣告

黃明志今天凌晨發文表示：「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。」 他說：「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

台灣網紅謝侑芯上個月22日在吉隆坡酒店猝死，警方在現場查獲9顆藍色藥丸，初步研判為搖頭丸，也在場的黃明志隨即被帶回警局進行尿液篩檢，結果顯示其體內竟含有4種毒品成分，隨即被依毒品相關法條起訴並交保。

原本馬來西亞警方只將黃明志列為毒品案嫌犯，但吉隆坡警方宣布，因發現重大進展，謝侑芯的案件已確定將從猝死案轉為謀殺案處理。馬來西亞媒體指出，若謀殺罪名成立，黃明志可能被監禁30至40年，還有最少12下鞭刑，最重則將面臨死刑，但吉隆坡總警長也強調「一切言之過早，調查工作還在進行中。」

◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。

◆毒品引進門，全家近鬼門；珍惜生命，拒絕毒害。毒品防制諮詢專線：0800-770-885