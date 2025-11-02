黃明志出道至今爭議不斷！成馬來西亞「眼中釘」還曾被捕入獄

黃明志多次因為爭議事件躍上新聞版面，也曾被捕入獄。（圖／取自黃明志臉書）

黃明志從出道以來爭議不斷，不僅多次因影片中的侮辱言論遭到馬來西亞政府通緝，更曾因涉及宗教議題而被捕入獄，成為馬來西亞警方的「眼中釘」，出入境經常被盤查，一年高達六、七十次。來台發展後，他的大膽作風與玩世不恭的態度雖然贏得不少粉絲支持，但也頻頻登上新聞版面，包括今年三月因發表疑似挺孫生性騷事件的言論而遭到批評。

黃明志的爭議事件可追溯至他的創作生涯初期，他曾公開表示：「下個星期我就要從台北飛回馬來西亞了，也就意味著我可能會被關起來，如果平時有追蹤我的朋友呢，就知道這個已經算是我第三次被通緝了，也是我在馬來西亞警局裡面的第八個案子。」這些爭議主要源於他影片內容中的侮辱性言論，導致他多次被檢舉，甚至因涉及宗教議題而被逮捕入獄，使他成為馬來西亞當局密切關注的對象。

除了在馬來西亞的爭議外，黃明志在台灣的言行也常引起爭議。今年三月，他曾就性騷擾事件發表言論：「我覺得這種東西，你跟女孩子是鬥不過的真的，大部分99%，這個我是聽律師朋友跟我講，男孩子是輸定的。」這番言論被解讀為為孫生性騷擾事件辯護，引發輿論批評，迫使他最終道歉。

黃明志對於爭議事件的回應方式也頗具特色。他經常以幽默或諷刺的方式進行道歉，甚至今年發行的歌曲就直接命名為《悔過書》，在歌中表示：「非常感謝各位媒體記者們的出席，今天小弟來到這，是要跟大家澄清一些事。」這種獨特的道歉風格和玩世不恭的態度，雖然吸引了許多支持者，但同時也引發更多爭議。

