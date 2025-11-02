黃明志剛撇清就爆「4毒品陽性」 謝侑芯經紀人質疑他說詞矛盾：你在隱瞞什麼？

網美謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，當地媒體指出，歌手黃明志事發時就在現場，疑似涉入此案。（圖／翻攝IG／irisirisss900、namewee）

網美謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，享年31歲，死因傳為「心藏病發」。然而今（2）日有大馬媒體報導指出，謝侑芯猝逝時男歌手黃明志也在場，黃雖立即施行CPR但仍無法挽回謝的性命；又指出黃明志疑似吸毒和攜帶毒品遭大馬警方逮捕。對此，黃明志下午發文稱是「捕風捉影」，又強調「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品」。然而，不久後又爆出進一步消息，指出黃明志的尿檢結果顯示對安非他命、甲基苯丙胺、K他命及四氫大麻酚等4種毒品呈陽性反應。對此，謝侑芯的經紀人Chris稍早再度發聲，直接點名黃明志的聲明與警方說詞矛盾，質疑：「你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？」

謝侑芯經紀人Chris今晚在IG上公開發文，指出在得知謝侑芯死訊後，他委託私人調查人員，並多次聯繫馬來西亞警方，試圖釐清侑芯離世的真相。然而得到的訊息始終前後矛盾、互相衝突，至今無法得到一致的答案。因此出於對家屬與真相的尊重，他一直保持沉默，不願發表任何未經證實的說法。

Chris表示，謝侑芯的親友們原先被告知她的離世是因「心臟驟停」所致，是一場意外。但如今，馬來西亞警方的正式聲明揭露出一個完全不同的事實版本，不僅與先前的說法不同，同時也與黃明志在公開場合所發表的聲明明顯矛盾。

Chris質問黃明志：「你的言論與警方的正式報告完全對不上。這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？」

他強調，謝侑芯身邊的親友從未見過她接觸毒品，也從未聽聞她有任何相關行為，因此他對謝侑芯的人品深信不疑。既然如此，他就要進一步對黃明志提出質疑：「那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？」

Chris又提到，事件發生至今顯然疑點重重，無論這些混亂的資訊是出於誤解還是刻意的隱匿，都嚴重阻礙了真相的揭露。目前謝侑芯的家屬仍深陷震驚與極度悲痛之中，暫時無法回應外界。而他作為一位長期與謝侑芯共事、深知她為人的朋友，有責任替她尋求公道，「我在此鄭重呼籲：我們要求真相，我們要求正義。我將持續與私人調查單位、法律顧問與馬來西亞相關部門全面合作，直到所有事實被揭開、所有謊言被揭穿為止。」

