黃明志半夜IG發限動！臉頰消瘦吐92字聲明 捲謝侑芯命案遭警方全面通緝

歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝逝案，消息震驚台馬兩地。由於他被傳遭大馬警方通緝、經紀人也一度表示「聯絡不上」，引發外界揣測。不過，消失近一天的黃明志，終於在今（5日）深夜現身發聲，強調自己「不會逃」。

黃明志深夜發文了。（圖／翻攝自ＩＧ）

黃明志稍早於社群平台發文表示，自己「剛從新山到了吉隆坡」，並已主動與警方約定時間報到、報案。他在貼文中寫下：「現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。我不會逃，之前七次通緝令，都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

黃明志深夜發文了。（圖／翻攝自ＩＧ）

謝侑芯不幸於日前在馬來西亞飯店猝逝，現場傳出黃明志曾協助進行CPR搶救，但仍回天乏術。事件爆發後，網路上流傳各種揣測與陰謀論，如今黃明志正式現身，也讓外界聚焦後續警方的調查結果。

