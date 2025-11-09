黃明志口供曝光！見謝侑芯「在浴缸中昏迷」急報警 律師揭最新調查現況

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝死案，日前遭大馬警方通緝後已自主到案，並強調「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過」，目前仍在接受調查。對此，黃明志的代表律師鄭清豐透露，自當事人主動投案以來，至今已近90小時未曾與他接觸，無法得知其身心狀況。謝侑芯經紀人則表示，家屬尚未和黃明志方接觸，將待警方回覆進度後再決定下一步。

歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝死案，日前遭大馬警方通緝後已自主到案。（圖／黃明志IG）

根據《中國報》報導，鄭清豐接受訪問時表示，自黃明志被延扣以來，雙方未曾碰面過，已經將近90小時沒有接觸，因此無法得知其身心狀態；同時他強調，與黃明志之間的談話內容受到法律職業特權的保護，因此也不能隨意透露。

報導中也曝光了黃明志的口供，10月22日下午1時40分，他與謝侑芯正在討論影片拍攝專案，女方說想稍微沖洗一下，不過進了廁所30分鐘都沒有聽到水聲；黃明志隨後進入查看後撞見謝侑芯在浴缸中昏迷，先嘗試對她進行心肺復甦急救，但是沒有效果，接著便急忙報警求助。

直到警方到場後，在房內查獲約9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸，而黃明志的初步尿檢結果顯示對4種毒品呈陽性反應。日前吉隆坡總警長宣布，警方已將謝侑芯猝死案轉為《刑事法典》第302條「謀殺」方向調查；黃明志於11月5日凌晨已至吉隆坡金馬警區總部投案，被警方延扣6天，全案仍在調查中。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

