黃明志口供曝！「公開謝侑芯房間時間線」 律師揭調查現況

台灣網紅謝侑芯離世，疑似和歌手黃明志有關。（圖／翻攝自謝侑芯經紀人、黃明志IG）





台灣網紅謝侑芯上月22日在馬來西亞驟世，讓親友震驚的同時，還爆出涉及歌手黃明志與毒品，讓案件在本月4日改以謀殺罪調查，引發了國際關注。黃明志律師鄭清豐於5日黃明志投案當天見面，而談話內容也曝光，黃明志說出了在案發現場的時間線。

根據《中國報》報導，鄭清豐表明因律師和當事人之間溝通會收到法律保護，不得隨意對外透露，但從5日投案當日溝通後至今，鄭清豐和黃明志都沒有見面，因此不清楚其現況，只能確定原訂扣押事件從7天變成6天。

廣告 廣告

另外，從黃明志的口供，在10月22日下午1點40粉，原本他在謝侑芯飯店房間內討論論影片拍攝專案，隨後謝侑芯表示想要沖洗，就進去了浴室，30分鐘都沒有出現讓黃明志感覺有異，進去浴室後發現謝侑芯躺在浴缸內已無氣息，黃明志有試圖進行心肺復甦但未能成功便報警求助。

警方到場後，發現房內有9顆藥丸（後證實為搖頭丸），並對黃明志進行初步尿檢，對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚等4種毒品呈陽性反應。

東森娛樂關心您

吸食毒品，有害身心健康。



【更多東森娛樂報導】

●陶晶瑩挺范姜彥豐！批粿王「吃人夠夠」 揭求償目的

●粿粿、王子爆有裸體相擁照！徵信社出面揭真相 吐16字心聲

●狠酸粿粿婚後才紅 玉米泉哥爆：嫁妝0元也敢喊委屈？

