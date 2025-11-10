黃明志口供曝「謝侑芯進浴室30分鐘身亡」 警援引謀殺罪二度延扣

警方將以謀殺案罪名，二度延押黃明志繼續調查。(圖／盧禕祺攝)

台灣網紅謝侑芯猝死引發社會關注，歌手黃明志涉嫌重大遭逮捕，他的口供日前曝光，指出女方進廁所沖洗後，隔了半小時都沒聽到水聲，驚覺有異前往查看，才發現已經沒有氣息，此外，警方透露以謀殺案罪名，二度延扣黃明志繼續調查。

根據《中國報》報導，黃明志的口供指出事發當天，與謝侑芯在飯店討論影片拍攝內容，當時女方表示想沖洗一下，沒想到進入浴室後，半小時內都沒聽到水聲，他驚覺有異便前往察看，發現謝侑芯倒臥在浴缸沒有氣息，便對她進行心肺復甦，由於未能成功，便打電話通報求救，警方到案後，不僅發現9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸，還在他體內驗出4項毒品反應。

律師強調與黃明志的溝通內容，受到律師法律特權保護，不能對外界透露口風。（圖／ 陳俊吉攝）

黃明志遭警方延扣6天將在11月10日期滿，根據《中國報》報導指出，金馬警區主任沙扎里助理總監表示警方將繼續援引謀殺案罪名，二度延扣黃明志做進一步調查，不過最多只能再延扣七天，如果第二次延扣期滿，若警方掌握充分證據，可以提控嫌犯上庭，反之，得要釋放嫌犯，或改以其他罪名進行調查。

謝侑芯猝死案，目前警方朝殺案偵辦，黃明志日前在女友及友人陪同下，主動投案說明，他的律師鄭清豐透露黃明志從5日到警局自首後，兩人就再也沒有見過面，完全不清楚目前所有狀況，接著強調與黃明志的溝通內容，受到律師法律特權保護，不能隨便對外界透露半點口風。

