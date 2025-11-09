黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣

黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝自謝侑芯Instagram、Namewee 黃明志臉書）

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，上月（10月）22日卻在吉隆坡五星級「悅榕莊酒店」內猝逝，享年31歲，當時同房的黃明志也主動投案說明，目前遭警方扣留調查。謝侑芯經紀人透露，家屬並未與黃明志律師團隊接觸，會等待警方回覆進度，再採取下一步行動。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水聲。

黃明志聲稱，他進到廁所發現謝侑芯昏迷在浴缸中，曾嘗試進行心肺復甦，但沒有成功，而他也立刻報警求助，警方到場後，在房內查獲約9顆藍色疑似搖頭丸的藥丸，並驗出黃明志有安非他命、K他命、大麻、冰毒等4項毒品陽性反應。

報導指出，謝侑芯經紀人Chris表示，謝侑芯家屬目前尚未與黃明志律師團隊接觸，仍在透過律師等待警方回覆，再決定後續安排。

據悉，黃明志於11月5日凌晨到吉隆坡金馬警區總部投案，被警方延扣6天，直到11月10日助查，而今天（9日）稍早大馬警方透露，將向法院申請二度延扣黃明志。

