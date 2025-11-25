黃明志口頭保釋只剩1天！怒喊「外界已先判死刑」不滿心聲全說了

娛樂中心／綜合報導

黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，初步排除嫌疑並於13日獲得口頭保釋。就在明日保釋期限截止前夕，他今（25）日凌晨突然在社群平台公開新歌〈誤解就誤解 Misread Me〉，不僅寫下心聲「誤解的就誤解」、「汙衊的就汙衊」，還痛批媒體與網友在案件調查期間替自己判死刑，字句相當憤慨。

黃明志捲入命案。（圖／翻攝自黃明志臉書）

黃明志在謝侑芯猝逝前一晚與她同住酒店客房，因此被列為嫌疑人，本月5日到案後二度遭延扣，最終卻因證據不足獲口頭保釋。這些日子以來消息滿天飛，他創作歌曲〈誤解就誤解〉訴說不滿心聲，並寫下：「案件雖然還在調查中，報告也還沒有出來，但馬來西亞的某中文媒體以及網路包青天們已經先把我判死刑了！這首歌送給你們啦！」

廣告 廣告

黃明志創作歌曲〈誤解就誤解〉表達不滿。（圖／翻攝自黃明志IG）

此話一出，不少網友力挺「欲加之罪何患無辭，支持你」、「一點都不相信那些網路判官，明志超有才的」，但也有人質疑「撇開謀殺不說，你是公眾人物還被證實尿檢陽性，還裝無辜」。根據《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾指出，目前調查報告已提交副檢察司，待謝侑芯解剖報告出爐，便會重新呈交調查報告，進行下一步定奪。

更多三立新聞網報導

暗黑周子瑜宣布離婚！祈錦鈅「鬆口感情動向」前夫私下互動曝光

比粿粿王子還扯！女星出軌逼死首任尪 再婚又「偷腥小鮮肉」遭家暴

黃子佼宣布全數和解！吹哨者Zofia發聲了 逾30受害者「不含這些人」

謝侑芯猝逝滿月回家了！家屬代表「護送骨灰回台灣」後事規劃曝光

