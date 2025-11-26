黃明志口頭保釋延長！2神秘黑衣人同行 正牌女友神隱

黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，今天下午3點他被直擊現身警局，辦理延長保釋的手續。(資料照，記者陳奕全攝)

〔記者陽昕翰／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，今天下午3點他被直擊現身警局，辦理延長保釋的手續。他花了1小時15分鐘完成警方口頭保釋的延長程序，稍早已離開警局，全程未對媒體發言。

大馬警方證實口頭，黃明志的保釋期將再次延長兩週，他下午3點乘坐一輛黑色轎車抵達金馬警區總部，同行的還有兩名男性友人，步入警區總部大堂。

相較於之前到警察局報到，黃明志交往15年的圈外女友Sarah都有陪同，今天則低調並沒有露面。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃明志現身了！剛喊完「抓緊爛牌」 延長保釋2週

黃明志露面倒數！口頭保釋延期 謝侑芯驗屍報告成關鍵

黃明志保釋今到期！大馬警方揭命案下一步「謝侑芯屍檢報告成關鍵」

中國人求「TWICE台北場」攻略 台灣粉絲火大反擊：罪魁禍首

