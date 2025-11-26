黃明志口頭保釋期到期！「謝侑芯屍檢報告」成延長關鍵

娛樂中心／李明融報導

網紅「護理系女神」謝侑芯10月在馬來西亞工作期間猝逝，享年31歲，大馬歌手黃明志當時人在現場，並且打電話叫救護車，馬來西亞警方認為他疑似涉案將其居留，不過日前因警方未發現有任何與女方死亡直接相關的線索，他11月13日獲保釋，如今（26日）黃明志的口頭保釋期即將屆滿，但若謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可能會再次延長他的保釋期。





黃明志口頭保釋期屆滿！「謝侑芯屍檢報告」成延長關鍵⋯警方曝下一步

謝侑芯（右）在上月22日被發現陳屍飯店，當時在場及報案的就是歌手黃明志（左）。（圖／翻攝網路）

回顧整起事件，謝侑芯在上月22日被發現陳屍在馬來西亞吉隆坡的飯店浴缸，根據馬來西亞《中國報》報導指出，黃明志聲稱兩人是為了討論影片拍攝專案待在同一房間內，期間女方說想稍微沖洗一下，不過進了廁所30分鐘都沒有聽到水聲，未料進去查看撞見她已在浴缸中昏迷，黃明志當場對她進行CPR也沒有反應，因此報警求助。警方到場後，從黃明志身上查獲約9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸，且黃明志初步尿檢結果顯示對4種毒品呈陽性反應，於11月5日投案後被延扣調查。經過馬來西亞警方二度扣押9天後，由於因目前尚未有證據顯示謝侑芯死因與他有關，因此警方本月13日讓他以「警方擔保」（口頭保釋）獲釋。





黃明志口頭保釋期屆滿！「謝侑芯屍檢報告」成延長關鍵⋯警方曝下一步

針對外界各種聲音，黃明志在保釋期到前突發布新歌。（圖／翻攝黃明志YT）

期間針對黃明志的流言猜測不斷，他日前突然在社群平台發布新歌〈誤解就誤解〉，傳達涉案1個多月來的心聲，針對外界的猜測與批評，他在曲中寫道「有人隨便亂擷，為了流量散播謠言」「就算我墜落了無底深淵，不代表我沒權力去爭辯」。今天保釋期屆滿，《中國報》指出，「若在26日之後該報告仍未出爐，警方可再申請延長保釋；至於具體延長保釋幾次和多長時間，則視案情和調查進展而定」。

