黃明志口頭保釋期屆滿！謝侑芯屍檢報告成關鍵 大馬警曝下一步動作

由於黃明志今口頭保釋屆滿，大馬警方透露將延長2個星期。（翻攝自黃明志IG）

馬來西亞創作歌手黃明志捲入「護理女神」謝侑芯命案，目前警方已轉為謀殺案調查偵辦，其屍檢報告將成為牽動整起案件的關鍵。不過由於驗屍報告仍未出爐，大馬警方向《中國報》透露下一步動作，繼續延長黃明志的口頭保釋，時間為2個星期。

謝侑芯猝逝案件爆發後，外界認為死因不單純，而黃明志當時人就在案發現場，加上身上被搜出疑似毒品的藍色藥丸，日前警方轉為謀殺案調查偵辦。黃明志後來主動投案後，經過9日扣押，他於11月13日獲得警方口頭保釋。

而謝侑芯的遺體日前已完成火化，但關鍵解剖報告至今仍未出爐。根據《中國報》報導，由於黃明志口頭保釋於今（26）日屆滿，若謝侑芯的關鍵驗屍報告還沒出爐，將延長黃明志的口頭保釋。

《中國報》報導，大馬警方今天透露下一步動作，將延長黃明志的口頭保釋，時間為2個星期。而黃明志昨（25）日在IG釋出最新創作歌曲〈誤解就誤解〉，闡述自己近期的心聲，今上午該篇po留言，透露自己今天會到警察局報到。「會不會被關多一次就看今天了。謝謝大家的關心。」

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

