黃明志台灣復工出事了！高喊「兩岸一家親」遭狠嗆：回去拘留所

記者徐珮華／台北報導

黃明志（Namewee）復工後動作頻頻，不僅賀歲歌曲成績亮眼，近日更推出全新短影音節目《鬼才打工》，親自走進不同產業體驗打工日常。不料最新一集前往台灣汽車鍍膜品牌挑戰時，竟意外踩中政治地雷，因一句「兩岸一家親」當場觸怒廠商代表，火爆對話全程被錄下。

黃明志新節目《鬼才打工》爆衝突。（圖／翻攝自黃明志IG）

黃明志展現「最皮實習生」本色，開出希望薪資時獅子大開口，要求必須供得起「跑車、豪宅、每個月帶女友去歐洲旅遊」，現場氣氛一度尷尬。他的實習表現也令員工集體搖頭，吊兒郎當的樣子讓員工直言「這人做事不行，工作態度不好，三三兩兩的」，廠商代表更是當著鏡頭狠批：「我覺得他比較適合回去lokap（拘留所）。」

黃明志遭當面狠嗆「回去拘留所」。（圖／翻攝自黃明志IG）

體驗鍍膜過程中，黃明志因質疑為何要在濕車上噴產品，遭到對方連珠炮式的反駁：「噴少少可以噴很多次，省錢又省力！我們可以噴10次，你可以嗎？」被嗆聲後的他只能尷尬自嘲：「我控制不到的嘛，有時候噴少少，有時候噴多多。」

隨後衝突點爆發，當廠商代表介紹「頂規」產品時，黃明志隨口詢問：「這個是Made in China嗎？」對方立刻嚴肅糾正：「Made in Taiwan，OK？」沒想到黃明志竟接著嘻笑回應：「兩岸一家親嘛！子彈亮晶晶。」這句話瞬間點燃廠商怒火，大聲回擊：「亂講！鍍膜亮晶晶啦！哇X，誰來的？」現場火藥味十足。

影片吸引不少台灣網友熱議，被這場「政治踩雷」的橋段逗笑，紛紛留言「挺起來啦」、「果然是鬼才」、「看到made in Taiwan就一定支持」、「台灣南波萬」。

