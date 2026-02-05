黃明志台灣打工翻車？脫口「兩岸一家親」秒被開除！

娛樂中心／江姿儀報導



馬來西亞歌手黃明志2025年10月捲入網紅謝侑芯命案，大馬警方在案發現場疑似發現毒品，將他帶回訊問並依法羈押。事後案情大逆轉，檢驗報告出爐，呈現陰性，他獲判無罪當庭釋放。他近期時常更新社群，復工後積極扭轉負面形象，不僅推出賀歲新歌，還打造寫實幽默的全新節目《鬼才打工》。最新一集黃明志扮演打工者，亂入車廠直播「拆台」，高喊「兩岸一家親」，老闆氣炸直嗆「我覺得他比較適合回去拘留所」。





黃明志復工後打造全新節目《鬼才打工》，扮演「超皮」工讀生討工作，第一天就被開除。（圖／翻攝自黃明志臉書、黃明志YouTube）

歌手黃明志先前因捲入命案，演藝事業停擺「工作全沒了」，不過他並未止步，復工後積極投入歌曲創作，推出新年賀歲歌曲，近日還開始拍攝短影音節目《鬼才打工》。最新一集他大秀演技，化身「超皮」工讀生，前往汽車修護廠應聘，面試時語氣輕浮，不斷開出誇張要求，包含薪資待遇要供養跑車、豪宅，還得每個月帶女友去歐洲旅遊。接著他上工擦車，工作態度不佳，連同事也看不下去。

黃明志亂入車廠直播，嘻笑高喊「兩岸一家親嘛！子彈亮晶晶。」，拆台完馬上轉身落跑。（圖／翻攝自黃明志YouTube）

車廠老闆正在開直播介紹產品，黃明志竟然亂入問「這個是Made in China（中國製造）嗎？」，對方趕緊對著鏡頭向觀眾澄清是「台灣製造」。沒想到黃明志當場「拆台」還不夠，突嘻笑高喊「兩岸一家親嘛！子彈亮晶晶。」，一旁主管趕快駁斥「亂講！鍍膜亮晶晶啦！哇X，這個誰來的？」，黃明志闖完禍馬上轉身落跑。事後，老闆直搖頭「這人做事不行，工作態度不好，三三兩兩的」，主管也狠批「我覺得他比較適合回去lokap（拘留所）。」。影片曝光，夾雜「政治哏」與自身經歷的劇本設計，戲謔台詞狂踩政治敏感紅線，網友看完全笑翻「真的有哏」。

黃明志打工第一天就闖禍，主管搖頭轟「適合回去拘留所」。（圖／翻攝自黃明志YouTube）







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

